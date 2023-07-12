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Общество12 июля 2023 16:02

«Работа предстоит масштабная»: Директор центра Грабаря Дмитрий Сергеев – о реставрации «Троицы» после передачи ее церкви

Директор центра Грабаря Дмитрий Сергеев рассказал о реставрации «Троицы» Андрея Рублева
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Итак, «Троицу» отдают Лавре в безвозмездное пользование на 49 лет. Договор с Минкультом могут и продлить - в случае успешного сотрудничества. Фото Артем Геодакян / ТАСС

Итак, «Троицу» отдают Лавре в безвозмездное пользование на 49 лет. Договор с Минкультом могут и продлить - в случае успешного сотрудничества. Фото Артем Геодакян / ТАСС

В культурной жизни России 12 июля произошло историческое событие – РПЦ и Минкультуры РФ договорились о передаче в безвозмездное пользование «Троицы» Андрея Рублева в Троице-Сергиеву Лавру. Еще 15 мая президент России Владимир Путин издал соответствующий Указ, но только после улаживания всех тонкостей по хранению реликвии стороны приступили к подписанию официальных документов. Патриарх Кирилл заявил, что верующие давно просили вернуть святыню в Церковь, и теперь справедливость восторжествовала.

«БОЛЬШОЕ ДЕЛО ДЛЯ ВСЕЙ РОССИИ»

Итак, «Троицу» отдают Лавре в безвозмездное пользование на 49 лет. Договор с Минкультом могут и продлить - в случае успешного сотрудничества. В РПЦ называют это событие ключевым, с чем согласился и художник-реставратор из Межобластного научно-реставрационного художественного управления (МНРХУ) Сергей Павицкий.

- Мы все ждали, что оно произойдет, - признался kp.ru реставратор. – Икона вернулась, откуда она ушла. Спасибо нашему государству, Третьяковке, музейщикам, которые сохранили для нас эту русскую святыню и нашли компромисс в сотрудничестве. Они сделали большое дело для всей нашей России. «Троица» - культовая вещь, которая должна была вернуться домой в Троицкий собор, тем более, в такой важный для страны период.

Павицкий не скрывает, что вопрос дальнейшего хранения «Троицы» сейчас самый главный и принципиальный. Но он уверен, что и музейщики, и РПЦ знают, что именно делать дальше.

- Подписав этот документ, Минкультуры со стороны государства и Патриарх со стороны церкви –ясно дали понять, что пошли друг другу навстречу и взяли на себя огромную обязанность сохранить памятник. Дело осталось за самым главным - как создать объект, куда поместить икону. Понятно, что должны будут привлекаться и специалисты со стороны Минкульта. Хорошо, что уже создан расширенный методический совет из ученых, которые будут постоянно мониторить сохранность иконы. И в случае малейших подозрений - выносить на обсуждение все вопросы об ее состоянии, - убежден художник-реставратор.

Троице-Сергиева Лавра

Троице-Сергиева Лавра

Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

«ПРЕДСТОИТ СЛОЖНАЯ РАБОТА»

К слову, о реставрации. Министр культуры РФ Ольга Любимова дала четко понять, что до конца 2023 года икону отправят на длительную реставрацию. Желания ей навредить, естественно, ни у кого нет. Поэтому при необходимости ее будут оперативно передавать из Лавры художникам. Сроки первой «командировки» обозначены. До 19 июля реликвия пробудет в Храме Христа Спасителя, а затем ее увезут в Центр И.Э.Грабаря. «Троицу» поместят в специальное помещение с газовой системой пожаротушения и техническими средствами охраны. Ученые будут строго поддерживать режим температуры и влаги.

Министр культуры Ольга Любимова дала четко понять, что до конца 2023 года икону отправят на длительную реставрацию

Министр культуры Ольга Любимова дала четко понять, что до конца 2023 года икону отправят на длительную реставрацию

Фото: Иван МАКЕЕВ

Как заверил kp.ru директор Всероссийского научно-реставрационного центра Грабаря Дмитрий Сергеев, его сотрудники примут окончательное решение о нюансах реставрации на ближайшем заседании расширенного совета.

- На него пригласят экспертов в области изучения, сохранения и реставрации древнерусской живописи. Они исследуют актуальное состояние иконы и определят задание на реставрацию. Это может быть создание оптимальных условий, которые стабилизировали бы состояние иконы и мониторинг ее сохранности. В дальнейшем могут быть определены другие задания для реставраторов. Работа предстоит очень масштабная и сложная. В ней будут важны обстоятельства и новые факты, которые раскроются при проведении работ. В отношении такого сложного памятника как «Святая Троица» сложно дать точный прогноз по срокам проведения необходимых мероприятий. У реставраторов нет задачи «установить рекорд по скорости». Икона находится в сложном состоянии и ранее специалистами были отмечены некоторые деструктивные процессы. Наша задача – сохранить уникальный памятник истории и культуры, - рассказал Сергеев.

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