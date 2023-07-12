«Работа предстоит масштабная»: Директор центра Грабаря Дмитрий Сергеев – о реставрации «Троицы» после передачи ее церкви

Итак, «Троицу» отдают Лавре в безвозмездное пользование на 49 лет. Договор с Минкультом могут и продлить - в случае успешного сотрудничества. Фото Артем Геодакян / ТАСС

В культурной жизни России 12 июля произошло историческое событие – РПЦ и Минкультуры РФ договорились о передаче в безвозмездное пользование «Троицы» Андрея Рублева в Троице-Сергиеву Лавру. Еще 15 мая президент России Владимир Путин издал соответствующий Указ, но только после улаживания всех тонкостей по хранению реликвии стороны приступили к подписанию официальных документов. Патриарх Кирилл заявил, что верующие давно просили вернуть святыню в Церковь, и теперь справедливость восторжествовала.

«БОЛЬШОЕ ДЕЛО ДЛЯ ВСЕЙ РОССИИ»

Итак, «Троицу» отдают Лавре в безвозмездное пользование на 49 лет. Договор с Минкультом могут и продлить - в случае успешного сотрудничества. В РПЦ называют это событие ключевым, с чем согласился и художник-реставратор из Межобластного научно-реставрационного художественного управления (МНРХУ) Сергей Павицкий.

- Мы все ждали, что оно произойдет, - признался kp.ru реставратор. – Икона вернулась, откуда она ушла. Спасибо нашему государству, Третьяковке, музейщикам, которые сохранили для нас эту русскую святыню и нашли компромисс в сотрудничестве. Они сделали большое дело для всей нашей России. «Троица» - культовая вещь, которая должна была вернуться домой в Троицкий собор, тем более, в такой важный для страны период.

Павицкий не скрывает, что вопрос дальнейшего хранения «Троицы» сейчас самый главный и принципиальный. Но он уверен, что и музейщики, и РПЦ знают, что именно делать дальше.

- Подписав этот документ, Минкультуры со стороны государства и Патриарх со стороны церкви –ясно дали понять, что пошли друг другу навстречу и взяли на себя огромную обязанность сохранить памятник. Дело осталось за самым главным - как создать объект, куда поместить икону. Понятно, что должны будут привлекаться и специалисты со стороны Минкульта. Хорошо, что уже создан расширенный методический совет из ученых, которые будут постоянно мониторить сохранность иконы. И в случае малейших подозрений - выносить на обсуждение все вопросы об ее состоянии, - убежден художник-реставратор.

Троице-Сергиева Лавра Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

«ПРЕДСТОИТ СЛОЖНАЯ РАБОТА»

К слову, о реставрации. Министр культуры РФ Ольга Любимова дала четко понять, что до конца 2023 года икону отправят на длительную реставрацию. Желания ей навредить, естественно, ни у кого нет. Поэтому при необходимости ее будут оперативно передавать из Лавры художникам. Сроки первой «командировки» обозначены. До 19 июля реликвия пробудет в Храме Христа Спасителя, а затем ее увезут в Центр И.Э.Грабаря. «Троицу» поместят в специальное помещение с газовой системой пожаротушения и техническими средствами охраны. Ученые будут строго поддерживать режим температуры и влаги.

Министр культуры Ольга Любимова дала четко понять, что до конца 2023 года икону отправят на длительную реставрацию Фото: Иван МАКЕЕВ

Как заверил kp.ru директор Всероссийского научно-реставрационного центра Грабаря Дмитрий Сергеев, его сотрудники примут окончательное решение о нюансах реставрации на ближайшем заседании расширенного совета.

- На него пригласят экспертов в области изучения, сохранения и реставрации древнерусской живописи. Они исследуют актуальное состояние иконы и определят задание на реставрацию. Это может быть создание оптимальных условий, которые стабилизировали бы состояние иконы и мониторинг ее сохранности. В дальнейшем могут быть определены другие задания для реставраторов. Работа предстоит очень масштабная и сложная. В ней будут важны обстоятельства и новые факты, которые раскроются при проведении работ. В отношении такого сложного памятника как «Святая Троица» сложно дать точный прогноз по срокам проведения необходимых мероприятий. У реставраторов нет задачи «установить рекорд по скорости». Икона находится в сложном состоянии и ранее специалистами были отмечены некоторые деструктивные процессы. Наша задача – сохранить уникальный памятник истории и культуры, - рассказал Сергеев.

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