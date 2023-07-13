Дмитрий Кулеба, глава МИД незалежной, заявил, что США сыграли решающую роль в отказе от приглашения Украины в НАТО Фото: REUTERS

На Донецком направлении отражено 30 атак противника

Южная группировка войск на Донецком направлении отразила 30 (!) атак противника в ДНР и ЛНР, уничтожив до 335 националистов, танк, две бронемашины, четыре автомобиля, САУ «Гвоздика» и британскую буксируемую гаубицу FH70. Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком направлении пресекла вылазки нескольких ДРГ, а на Запорожском направлении отразила две атаки в районе Работино, нанеся противнику такой урон: свыше 240 боевиков, 9 БМП, два БТР, шесть бронемашин, два автомобиля, САУ «Гвоздика», гаубицы «Мста-Б» и Д-30 и склад боеприпасов 33-й мехбригады ВСУ в Малой Токмачке. Группировка войск «Центр» на Краснолиманском направлении вывела из строя два взвода, две БМП, САУ «Акация». Западная группировка войск на Купянском направлении нивелировала до 40 боевиков, два танка, БМП, два автомобиля. На Херсонском направлении уничтожено полтора взвода, два автомобиля, две американские артсистемы М777. ВКС России в районе Черевковки сбили вертолет Ми-24 ВСУ. Силы ПВО перехватили 4 крылатые ракеты Storm Shadow и 15 украинских беспилотников.

Эстонский премьер попыталась оправдать наглость Киева

Кая Каллас, премьер-министр Эстонии, сообщила, что никто никогда не требовал приема незалежной в НАТО до завершения конфликта на Украине — эстонский лидер уверяет, что подобных просьб не поступало и со стороны Киева. Такие утверждения противоречат постоянным попыткам руководства самостийной любыми способами присоединить страну к Североатлантическому альянсу еще с прошлого года. Ну да кто осудит горячую эстонскую женщину за незлобивое слово.

Наемники и саперы активно прибывают на Купянское направление

Андрей Марочко, подполковник ЛНР в отставке, сообщил, что Киев активизировал отправку иностранных наемников на Купянское направление. Марочко заявил: «Иностранные боевики имеют узкую специализацию. Большую часть составляют инженерно-саперные подразделения». Кроме саперов, на это направление подтягиваются специалисты в области диверсионно-разведывательной деятельности. На каждую гайку найдется свой болт.

Инструкторам из Франции плевать на судьбы украинских курсантов

Элиз Венсан, обозреватель издания Le Monde, сообщает, что французских инструкторов, которые натаскивают украинских военных на убийство русских солдат, не интересует их дальнейшая судьба. Журналистка рассказала о секретном полигоне на польской территории. Там французские инструкторы подготовили более 1600 украинских бойцов. Учебный курс длится пять недель. Потом проводится церемония проводов солдат ВСУ в бой. Ни один французский инструктор не проявил заинтересованность в дальнейшей судьбе своих стажеров, сообщает французское издание. Показательно, что более половины украинских военнослужащих, прошедших обучение в странах Балтии, погибли или пропали в боях под Артёмовском (Бахмутом).

Менеджер украинского боксера возмущен отказом соперника выплатить миллион незалежной

Александр Красюк, менеджер украинского бойца Александра Усика, заявил, что британский боксер Тайсон Фьюри не принял условия боя с украинцем из-за его просьбы о распределении гонорара. По данным Boxing Social это было так: «Усик сказал: «Я готов, давай 70/30, дело не в деньгах. Есть одно условие. Вы должны заплатить Украине миллион. Это не пожертвование, это мое условие. Я принимаю бой 70/30, вы платите миллион Украине».Тайсон не захотел платить Украине. И, как сказал Красюк, «я никогда, никогда не упомяну причину. Потому что это навсегда разрушит его образ». Неужели, уплатив Киеву дань в миллион, Фьюри из супермена превратился бы в человека-муравья? По Красюку Голливуд плачет.

По Белгородчине за сутки выпустили более 100 снарядов

Вячеслав Гладков, глава Белгородчины, сообщил, что ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более 100 снарядов. Только по селу Наумовка был выпущен 21 артиллерийский снаряд, повреждена линия электропередачи. Из гранатомета обстреляны села Красный Хутор и Щетиновка. По селу Журавлевка выпущено 5 артиллерийских снарядов. В Шебекинском городском округе из миномета обстреляли хутор Марьино и село Муром. На той стороне думают, что тут будут терпеть 8 лет, как в Донбассе? Нет, такой паровоз не полетит.

Кулеба обвинил США в том, что Киев ударили мордой об стол

Дмитрий Кулеба, глава МИД незалежной, заявил, что США сыграли решающую роль в отказе от приглашения Украины в НАТО. Министр заявил: «Зная много нюансов из того, что происходило за кулисами, могу сказать, что США сыграли важную, решающую роль в том, чтобы слово "приглашение" вообще появилось в тексте. Не в той удовлетворяющей нас формулировке, но в принципе». Как сказал бы бывший заместитель Кулебы, Андрей Мельник: «Обиженная ливерная колбаса». Ну или оскорбленное сало.

Лондону хочется услышать доброе слово от Киева

Бен Уоллес, британский министр обороны, потребовал в Вильнюсе от Зеленского сказать «спасибо» Лондону за бесконечные поставки военной техники. Так глава оборонного ведомства Англии отреагировал на критику Зеленским стран НАТО за отказ принимать Киев в альянс. Уоллес заявил: « Люди хотят увидеть немного благодарности за поставки военной техники. Мы отказываться от собственных запасов вооружения. Но мы не Amazon». Может, тогда Али Баба с его бездонной пещерой и волшебной фразой «сим-сим, откройся?». А вообще, девочки, не ссорьтесь!

Байден обещает Зеленскому снаряды, похлопывая того по плечу

Джо Байден очнулся и заявил, что Киев испытывает острую нехватку боеприпасов где-то там на каком-то фронте. И великая страна Америка в настоящий момент работает над пополнением боеприпасов для этой туземной территории. Также американский лидер заявил, что США по-прежнему изучают возможность отправки Украине ракет большой дальности ATACMS. Но уточнил, что именно артиллерийские снаряды для незалежной сейчас «важнее всего». Этот могучий старик выдавил из себя пару фраз: «Да, но у них уже есть аналог ATACMS, и больше всего им нужны артиллерийские снаряды… Мы работаем над этим». И всхрапнул.