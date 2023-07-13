ФСБ России задержала за финансирование ВСУ трансгендера

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в Орловской области нечто интересное: не женщину и не мужчину, правозащитницу, но помогающую вооруженным украинским формированиям. Понять - сложно, простить - невозможно.

Вот как это прокомментировали в ФСБ России: «В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что активист ЛГБТ-движения, ранее изменивший половую принадлежность с женщины на мужчину, волонтер правозащитного медиа-проекта «ОВД-Инфо»* и администратор тематического антироссийского информационного ресурса осуществил безналичный денежный перевод на расчетный счет кредитно-финансовой организации Украины в целях оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины».

Суд установил, что отловленный на просторах Орловщины извращенец причастен к государственной измене «в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины, направленной против безопасности России» и арестовал его.

Задержанному грозит от 12 до 20 лет лишения свободы по статье 275 (государственная измена) УК России. Сейчас следователи работают с контактами арестованного. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

В прошлом месяце российский суд приговорил 23-летнего мигранта из Средней Азии С.Джумабаева к 18 годам лишения свободы за финансирование террористов. Из них первые 3 года он проведет в тюрьме, а 15 лет в исправительной колонии строгого режима.

А недавно в международный розыск подали украинского предпринимателя Евгения Черняка, который производил водку «Хортица», «Мороша» и «Первак», при этом только за этот год успел более 500 миллионов рублей отчислить украинским националистам. Предпринимателя также будут судить за финансирование вооруженных формирований Украины, которые проводят в России террористические акты.

*Признано в России СМИ-иноагентом