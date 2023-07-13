Рудова в джинсах, стилист Бузовой в парике и кринолине: В чем пришли звезды на премьеру фильма «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом

Стилист Владислав Лисовец. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вчера в московском кинотеатре «Художественный» прошла премьера фильма «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом в главной роли. Картина стала первой для актера после его триумфального возвращения в мир кино. Напомним, что из-за скандальных судебных разбирательств с бывшей женой Эмбер Херд Джонни буквально запретили сниматься. Неудивительно, что на российской премьере фильма собрался весь свет шоу-бизнеса. Все хотели посмотреть на Деппа.

Ирина Хакамада. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На ковровой дорожке появилась даже Ирина Хакамада, которая является редким гостем подобных мероприятий. Ирина выбрала расслабленный образ в беспроигрышной черно-белой цветовой гамме: объемные брюки, джемпер с дырами и базовые кроссовки.

Наталья Рудова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Наталья Рудова тоже решила не заморачиваться и нарядилась в актуальном сейчас уличном стиле: оверсайз косуху актриса сочетала с мешковатыми джинсами от Alexander Wang и ультрамодными «джорданами». Кстати, Наталья неоднократно жаловалась, что ее плохо снимают на дорожках, и она выглядит как «жирный урод». Возможно, по этой причине актриса выбрала максимально объемный лук.

Алла Михеева. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В числе поклонников Джонни Деппа оказалось и Алла Михеева, которая остановила свой выбор на широких голубых джинсах, молочной блузке и такого же оттенка легком пальто. Аутфит ведущая дополнила жемчужными бусами и миниатюрной сумочкой Cristian Dior.

«Не могу сказать, что люблю исторические фильмы, да и вообще премьеры, а вот Депп мне нравится», — рассказала Алла.

Никита Карстен. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стилист Ольги Бузовой Никита Карстен в очередной раз эпатиривал публику своим внешним видом: он пришел в образе Марии Антуанетты.

«Каждое мероприятие в «Художественном» — это событие. Я вдохновлялся, разумеется, фильмом и героем Джонни Деппа. Парик современный, а вот кринолин — ретро. Можно сказать, что тех годов. С трудом нашел!»

Ольга Кабо с дочерью Татьяной. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как всегда очень элегантно выглядела Ольга Кабо, которая появилась на премьере вместе с дочерью Татьяной. Ольга выбрала жакет с открытыми плечами и расклешенные брюки. Лук актриса дополнила украшениями с топазами и сумкой Valentino. Татьяна сочетала белый жакет с широкими брюками, нежно-розовой Gucci и такого же оттенка туфлями.

Елена Захарова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

А вот Елена Захарова нарядилась явно не по возрасту. Костюм из твида с джинсовыми вставками смотрелся еще неплохо, но все испортила белая блузка с рюшами, открывающая живот, и блестящие босоножки, которые она как будто у кого-то одолжила.

Надя Ручка. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Безумно скучно и неактуально выглядела Надя Ручка. Несмотря на природную красоту, певица все «смазала» немодными обтягивающими джинсами и то ли жакетом, то ли пальто, который был совсем не в тему.

IVAN Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стилист Владислав Лисовец и певец IVAN сделали акцент на анималистичных принтах. Влад появился в питоновых ботинках, а IVAN в смелой леопардовой рубашке.

«Я не очень люблю исторический жанр, так как живу здесь и сейчас. Но сегодня я пришел больше из любопытства, потому что в наше время что-то заграничное — это как явление Христа народу», — рассказал Лисовец.