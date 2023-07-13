В Краснодаре открылся международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время героев»

Телеканал RT дал старт международному фестивалю документального кино «RT. Док: Время героев» в Краснодаре. Церемония открытия прошла в Краснодарской филармонии имени Г.Ф. Пономаренко. С 12 по 14 июля жители города смогут увидеть 15 документальных фильмов о героях специальной военной операции, встретиться с авторами киноработ и принять участие в круглых столах.

«Спасибо всем, кто с нами сегодня. Спасибо участникам нашего фестиваля — их много. Спасибо тем, кто создавал эти фильмы. Спасибо всем, кто пришёл посмотреть. Но в первую очередь, огромный поклон тем, кто сейчас там: кто проливает кровь, терпит, ждёт и бьётся за нас с вами. Этот фестиваль — о них, об их подвиге, о каждой секунде и минуте этого тяжёлого, тревожного, но очищающего при этом года», — обратилась к участникам и зрителям кинофестиваля главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

Зал аплодисментами встретил героев СВО, пришедших на церемонию открытия фестиваля. Гости фестиваля почтили минутой молчания память павших героев СВО.

С приветственным словом к гостям фестиваля обратилась директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

«Документальное кино было и остаётся своеобразным жанром, сочетая в себе всё лучшее от художественного кинотворчества и документальной журналистики. Сейчас снимать документальное кино особенно актуально. К сожалению, мы живём в мире фейков, манипуляции и постправды, именно поэтому на документалистов возлагается не только большая почетная миссия, но огромная ответственность. Их призвание не донести до зрителей свою точку зрения, но объективно представить реальность, а уже сам зритель должен разобраться, где правда, а где просто красивая картинка», — сказала Мария Захарова в видеообращении.

Фестиваль открыла премьерная картина «Военкоры-2: птичник и Оля-молодец» режиссёра документального канала RT Клима Поплавского. В центре сюжета — работа российских журналистов на передовой. Лента рассказывает о людях, которые сражаются на информационном фронте.

«Большинство людей знают меня как режиссёра художественного кинематографа. Это мой первый фильм на RT, и для меня это большая честь и доверие. — поделился автор и режиссёр фильма Клим Поплавский. — Я посветил его военкорам. Для меня это – уникальные люди. Настоящие профессионалы своего дела. Для меня это своеобразный призыв уделить в нашей стране особое внимание военной журналистике, потому что именно сейчас в наше непростое время это становится одно из самых важных профессий».

Екатерина Яковлева, руководитель документального вещания RT и генеральный продюсер фестиваля «RT.Док: Время героев»: «Я очень рада видеть в этом зале такое огромное количество неравнодушных людей. Наша жизнь стала настолько непредсказуемой, что, порой, так удивительно творить свою драматургию. Мне кажется, сейчас документальное кино становится гораздо более актуальным, чем художественное, потому что вымысел уступает место правде. Время сейчас такое. Время героев. И именно о них наш фестиваль. И именно о них наш фестиваль. О наших солдатах, добровольцах, военкорах, медиках, священнослужителях, для которых Родина и честь на первом месте».

В рамках фестиваля прошла презентация первого онлайн-кинотеатра документального кино arteldoc.tv.

Мероприятие посетили руководитель департамента информационной политики Краснодарского края Галина Жукова, заместитель министра культуры Краснодарского края Юрий Миланко, директор департамента информационной политики Краснодара Павел Лаврентьев и другие.

«После первых кадров, которые мы здесь с вами увидели, говорить очень сложно. И в первую очередь хочется поклониться героям, которые сейчас на передовой. Каждый из них отстаивает прямо сейчас наше с вами будущее. Я хочу сказать «спасибо» лично Маргарите Симоньян и всему коллективу RT за то, что было принято решение открывать региональный этап фестиваля именно здесь в Краснодарском крае, потому что именно здесь - огромное количество неравнодушных и сопереживающих людей. — поблагодарила RT за организацию руководитель департамента информационной политики Краснодарского края Галина Жукова. — Это непростой фестиваль. Здесь нет игрового сценария. Зато есть настоящие герои. Герои, которых надо знать в лицо. Герои, о которых надо рассказывать. Это великое искусство найти в себе мужество и отвагу отправиться туда и снять фильмы, которые мы с вами будем смотреть на этом фестивале».

От имени министра культуры Краснодарского края Виктории Юрьевны Лапиной поприветствовал гостей заместитель министра культуры Краснодарского края Юрий Миланко.

«Все фильмы, представленные на фестивале – эта правда, которую обязательно должен узнать и увидеть каждый человек, живущий в нашей стране. Поклон и благодарность самым главным сегодняшним героям нашей страны — военным. Тем людям, которые прямо сейчас рискуют своей жизнью за нашу с вами свободу. Это их фестиваль и их время», — отметил Юрий Миланко.

«Спасибо организаторам и участникам фестиваля. А также гостям, которые пришли сегодня в таком большом количестве. Но главная благодарность - нашим защитникам за мужество и отвагу в этом непростом сражении», — от лица администрации города Краснодара поприветствовал гостей директор департамента информационной политики Краснодара Павел Лаврентьев.

Симфонический оркестр Краснодарской филармонии исполнил музыкальное произведение композитора-неоклассика Игоря Скворцова «Время» в сопровождении пронзительных видеофрагментов фильмов кинофестиваля, который прошел в Москве. Поэт и драматург Мария Ватутина прочла стихи в поддержку героев СВО на фоне кадров с фронтовыми письмами. Также на церемонии открытия выступил рок-музыкант Сергей Галанин и группа СерьГа.

Гостей фестиваля в филармонии также встретила фотовыставка фронтового корреспондента редакции «Российской газеты» Владимира Аносова — «Донбасс-2022». С июля 2022 года его работы побывали более чем в 20 регионах России. Для жителей Краснодара выставка будет доступна до окончания фестиваля.

Фестиваль проходит при поддержке администрации Краснодарского края и главы Краснодара.

Подробнее о программе и регистрации — на сайте фестиваля.