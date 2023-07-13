Ученые нашли "сигнал" от путешественника во времени: в научном сообществе разгорелся жаркий спор

Ученые гадают, откуда взялся загадочный артефакт. Фото: Archaeological Park of Pompeii

На днях администрация Археологического парка Помпеи опубликовала только что откопанную фреску. На картине мы видим блюдо, на блюде - лакомства. Выделяется чаша, скорее всего, с каким-то соусом. Заметны прихотливо разложенные по блюду овощи. Но главное – пицца. «Конечно, это она!» - не сдержав эмоций, написал директор парка Помпеи Габриэль Зухтригель. Но откуда, ведь пиццу придумали в самом начале XIX века?

ЗАЧЕМ ЭТО РИСОВАТЬ

Фреска находилась в «коридоре». При слове «коридор» у вас возникает образ прихожей, то есть тесного помещения, где стоит обувь, висит «пузырем» одежда (а вы убрали зимнюю, или уж теперь нет смысла?), и, когда переобуваетесь, приходится одной рукой опираться на тумбочку, другой совать ложечку в ботинок.

Коридор богатого дома в Помпеях – это примерно пять ваших квартир. Там могло собираться несколько десятков, а то и сотен людей. Богачи любили приемы. Особым шиком считалось пригласить бедняков, прохожих, и устроить общественный ужин. В Евангелии есть рассказ о богаче, который распорядился позвать на застолье «первых встречных». Это не фигура речи, так делали. Для многих бедняков шатанье по бесплатным пирам стало «профессией». Ведь на ужине не только кормили – в конце и подарки дарили. Чаще всего разрешали забрать с собой свою посуду – а она могла быть, на минуточку, и серебряной. Таких «профессиональных гостей» называли «параситами», отсюда современное слово «паразит».

В коридоре, где собирались гости и ждали приглашения внутрь, часто рисовали на стенах еду – как бы намекая, что угостят хорошо. Этот жанр живописи назывался «ксения» (гостеприимство, отсюда и современное женское имя), и подобных фресок только в маленьких Помпеях обнаружили несколько сотен. Но пиццу, конечно, видят впервые.

ЧИСТО ИТАЛЬЯНСКИЙ СПОР

Тут же историки и археологи принялись яростно спорить. А, поскольку участники спора – почти сплошь итальянцы, дискуссия приняла гастрономический оборот.

Да, это похоже на пиццу! Но мыслима ли пицца без томатов и моцареллы? - вопрошают противники смелой трактовки. Томаты, как известно, завезли из Америки в XVI веке, а моцареллу вроде как изобрели какие-то монахи в XI веке. В общем, какая пицца без томата.

Другие говорят – ну мало ли, помидоров нет, но идея-то та самая!

Напомним, кстати, про идею. Вы наверняка читали, что якобы беднякам в Неаполе на хлеб сваливали все, что не съел народ почище, и отсюда, мол, пицца и получилась. Это не так.

Впервые слово «пицца» упоминается в 997 году: некий бедолага снял жилье, а в качестве платы должен был давать хозяину в месяц «12 пицц». Но как она тогда выглядела, мы не знаем. Помидоры появились в Италии в 1522 году, и тогда в Неаполе придумали класть на хлеб сыр, томаты, и все это запекать. Уже в XVII столетии появляются пиццайоло – специальные повара, которые делают только пиццу. Какая еда для бедняков, это было вкусно!

Но до поры пицца оставалась итальянской местной закуской. Распиарила ее жена итальянского короля Маргарита Савойская в начале XIX века, и вы ее вспоминаете всякий раз, как видите в меню пиццу «Маргарита». Около 1850 года итальянские эмигранты стали делать пиццу в Чикаго, и тут понеслось.

Что ж, история пиццы не так чтобы проста и линейна, тем не менее, где Чикаго, а где Помпеи и Древний Рим.

Фото: Archaeological Park of Pompeii

ОБРАЗ ХЛЕБА

В итоге историки пришли вот к какому мнению. Из римских книг мы знаем такое блюдо, как panis focacius, то есть «хлеб из печи». Как оно выглядело? Мы думали, что хлеб и хлеб.

На самом деле блюдо с обманчиво простым названием и было тем, что мы называем пицца. А что тут такого? Берешь лепешку, кладешь на нее, что хочешь, и ешь.

Затем, когда в Италии появились томаты, произошло разделение слова. То, что мы называем сегодня «пицца» - только с помидорами. Все, что не с помидорами и без сыра, сохранило старое латинское название (фокациус), и вы уже догадались, что это – фокачча, которую вам с радостью подадут в хорошей кофейне и в России (а уж в Средиземноморье и подавно).

ПОЧЕМУ НЕ НА РУСИ

Конечно, сторонники альтернативных версий с этим не согласились и принялись уверять, что пиццу занесли в Рим путешественники во времени. И все-таки дело не в них (хотя кто их знает).

Дело в том, что Римская империя – это культура большого города. В Риме, Александрии и Карфагене жило около (и более) миллиона народу. Гостей и туристов (да, уже были туристы, и были для них путеводители) никто не считал. Гостиницы на каждом шагу. А где гостиница – там и быстрый перекус.

Именно городская культура создала фастфуд. Идешь, зашел, быстро взял, идешь дальше, ешь на ходу. Рим огромен. На извозчика денег нет. Надо успеть сразу всюду. Нет времени рассиживаться. С Рима мода на закусочные распространилась по всей империи. В небольших Помпеях их несколько сотен. Крошечная комната. Прилавок, прямо в который вмонтирована печь, что-то вроде тандыра. На стене нарисовано меню с ценами. Еду делают при тебе.

Те, кто пробовал (это не путешественники во времени – от Рима осталась обширная литература) говорят, что еда была так себе. Острый соус маскировал несвежесть продуктов. Вино кислое и напоминает уксус. В общем, все как всегда – фастфуд полезным не бывает.

В России, и вообще в северных странах с огромной территорией и небольшим населением, ничего такого в те времена появиться не могло. Северные города – это небольшие крепости, окруженные усадьбами и избами. Пришел враг – спрятались в крепость. Едим дома. Торговля по рыночным дням. Трактир – это первое, второе и компот. Едешь сотню верст, наконец приехал, так и перекусить надо как следует. А потом и поспать. Другая модель, другая идеология питания.

И даже в СССР, хотя выпить на скорую руку было где, все-таки не перекусывали, а ели. Настоящий фастфуд пришел в нашу страну прямо на наших глазах. Такая вот история.