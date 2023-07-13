Доступ к штурвалу открывался за полтора миллиона: топ-менеджеров авиакомпании S7 наказали за коррупцию

Самолет авиакомпании S7 в воздухе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сразу два сотрудника авиакомпании S7 сегодня признаны виновными в коррупции. Вместе с ними на скамье подсудимых оказались посредник и несостоявшийся взяткодатель.

Но обо всем по порядку. Скандал разгорелся в июне 2021 года, когда в Подмосковье при получении 1,5 млн рублей был задержан Мансур Бадраков – летный директор авиакомпании S7. В операции участвовали сотрудники ФСБ, на тот момент сообщалось, что за взятку Бадраков мог сделать так, что нужный человек мог пройти переобучение и стать пилотом в S7 на первом из девяти новейших самолетов Airbus A320neo в России.

В итоге следствие посчитало, что в этой истории замешаны трое: не только Бадраков, но и Борис Камышев (заместитель генерального директора S7) и Михаил Гусев – ведущий пилот-инструктор в Иркутских Авиалиниях.

В июле 2022 года в деле появился еще один эпизод: по версии следствия, Галина Карнаухова – мать одного из курсантов летного училища - пыталась за деньги устроить судьбу своего сына, который мог не пройти медкомиссиию по состоянию здоровья, она передала 350 тысяч рублей Бадракову.

- Таким образом, следователи выделили два эпизода. В первом Бардаков и Камышев незаконно получили через Гусева 1,5 млн рублей за то, чтобы дать все рекомендации нужному человеку, - рассказали корреспонденту kp.ru в прокуратуре Московской области. – Во втором эпизоде Карнаухова в том же 2021 году передала Бадракову 350 тысяч рублей для того, чтобы эти деньги он передал сотрудникам Центральной врачебно-летной экспертной комиссии гражданской авиации, а те взамен выдали бы положительное медицинское заключение ее сыну. Впрочем, как установлено следствием и судом, деньги Бадраков присвоил.

В итоге Бадракову предъявили обвинение в мошенничестве и коммерческом подкупе, Камышеву – в коммерческом подкупе, Гусеву – в посредничестве в коммерческом подкупе, а Карнауховой – в покушении на дачу взятки.

- Гусев единственный полностью признавал вину и активно сотрудничал со следствием, Бадраков признал вину частично, остальные с предъявленным обвинением были не согласны, - уточнила для kp.ru старший помощник Домодедовского городского прокурора Московской области Юлиана Недялкова. – Гусев и Карнаухова находились под подпиской о невыезде, Бадраков и Камышев - под домашним арестом

«Собранные по уголовному делу доказательства, в том числе заключения экспертизы криминалистических идентификационных препаратов, фоноскопической и лингвистической экспертиз, легли в основу обвинения», — уточнила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий.

13 июля Домодедовский городской суд признал всех четверых виновными. Бадраков и Камышев приговорены к 8 и 7 годам колонии строгого режима соответственно, Карнауховой дали 7 лет ИК общего режима, Гусеву – 4 года условно с испытательным сроком на 5 лет.

Гусев и Карнаухова после были взяты под стражу в зале суда сразу после оглашения приговора. Он пока в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.