В среднем, каждая атака обходится ВСУ в 30-40 жизней солдат и наемников.

Минобороны России сообщило о новом групповом ударе высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения боеприпасов ВСУ. Он был нанесен прошлой ночью.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», - заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Во время прошедшего брифинга генерал-лейтенант также сообщил о потерях ВСУ за сутки в ходе безуспешных попыток наступления: на Донецком направлении в 16 атаках ВСУ потеряли до 480 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском в трех атаках до 90, на Южно-Донецком и Запорожском более 180, на Купянском до 30, на Херсонском до 70.

В среднем, каждая атака обходится ВСУ в 30-40 жизней солдат и наемников.

Кроме перечисленных 850 наемников киевского режима наши воины ликвидировали радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, две диверсионные группы, пять бронемашин, три польские самоходные артиллерийские установки «Krab», самоходную британскую артиллерийскую установку AS90 «Braveheart», а также десятки автомобилей и пикапов.

За то же время оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нашей группировки были уничтожены склады боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны, а еще нанесено поражение 73-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 96-ти районах.

Конашенков поблагодарил подразделения противовоздушной обороны, что за сутки перехватили 11 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и 14 беспилотников врага.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

455 - самолетов.

242 - вертолета.

4995 - беспилотных летательных аппаратов.

426 - зенитных ракетных комплексов.

10687 - танков и других боевых бронированных машин.

1138 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

5440 - орудий полевой артиллерии и минометов.

11646 - единиц специальной военной автомобильной техники.