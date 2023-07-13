Фальшивые сайты с липовыми банкирами: Стала известна новая схема развода россиян телефонными мошенниками

Часто потенциальной жертве звонят от имени следователя и говорят, что ее деньги могут увести с банковского счета. Фото: Shutterstock

Есть одно незыблемое правило: если вам звонит сотрудник банка, полиции или МФЦ с тревожным сообщением, что вашим деньгам угрожает опасность, или нужно подтвердить смену номера телефона в личном кабинете, или… в общем, вариантов немало, смело сбрасывайте вызов. Ничего не потеряете, только сохраните.

Если все-таки вы вступили в диалог и на том конце провода вас уверяют, что все по-настоящему, будьте осторожны и сомневайтесь в каждом слове собеседника. Потому как он и ему подобные деятели очень умело разводят людей на деньги, придумывая новые способы.

Вот, например, очередная уловка, выявленная банковскими сотрудниками.

Потенциальной жертве звонят от имени следователя и говорят, что ее деньги могут увести с банковского счета. Затем к делу подключается якобы сотрудник Центробанка. Его задача, со слов «следователя», дать инструкцию по спасению денег. «Банкир» для пущей убедительности отправляет клиента на сайт «Единого государственного реестра», где можно проверить «личный идентификатор сотрудника». (На всякий случай, замечу, что таковых вообще-то не существует). Человек проверяет ФИО звонящего, ему в ответ – фото, тот самый идентификатор. И вроде как все прозрачно. На самом деле, на фото может быть изображен кто-то из медийных банковских деятелей.

Если клиент ведется на это, дальше его разводят уже по привычному маршруту – нужно взять кредиты, чтобы отменить перевод его личных средств со счета, а после перевести все деньги – и свои, и заемные – на «безопасный счет». На самом деле, счет мошенников.

- Каждый сайт имеет электронную подпись, так называемый сертификат. И нужно смотреть, кем он выпущен, - говорит генеральный директор компании «Код безопасности» Андрей Голов. - Если написано, что из доверенного источника (как правило, есть слово «authority»), то все нормально. Обычно эти сертификаты проверяет сам браузер или антивирус. Заподозрив неладное, они просто не пустят человека на такой поддельный сайт. Но можно проверить и самому в свойствах браузера, закладке безопасность. Мошенники подделать сертификат не могут, это слишком сложная криптографическая операция. Просто обычно никто не проверяет, поэтому и попадаются.