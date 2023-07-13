Правительство выделяет 15 млрд рублей на поддержку многодетных: сколько семей смогут улучшить жилищные условия

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Правительство дополнительно выделило 15 млрд. рублей на поддержку многодетных семей, которые выплачивают ипотеку. Об этом сообщил Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.

По словам премьера, это позволит гарантировать выполнение обязательств по ипотечным кредитам для тех семей, у которых после 1 января 2019 года родился третий ребенок или последующие.

Напомним, многодетные семьи могут получить выплату в размере 450 тысяч рублей для полного или частичного погашения займов на покупку жилья или его строительство, а также на приобретение земельного участка для индивидуального строительства.

Как посчитали в правительстве, дополнительно выделяемые 15 млрд.руб. позволят улучшить свои жилищные условия более 33 тысячам семей с детьми.

- Президент говорил о необходимости постоянно держать на контроле ситуацию с доходами семей с детьми. Он подчеркивал, что нужны выверенные, адресные и эффективные меры, - сказал Мишустин.