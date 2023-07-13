Ольгу Кабо удивил выбор дочери: наследница актрисы не пошла по ее стопам

Ольга Кабо с дочерью Татьяной. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ольгу Кабо вместе с дочерью Татьяной Василишиной мы встретили на российской премьере фильма «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом в главной роли. По словам Ольги, совместный светский выход для нее еще один повод провести время вместе с дочкой.

«Просто жизнь разбросала нас по разным городам и работам. Буквально через пару дней я улетаю в Ереван, где начнутся съемки проекта Сарика Андриасяна под названием «Симон». Для меня это событие, так как я очень люблю Армению и уважаю традиции этой страны. И, конечно, мне очень интересен сам проект. Картина рассказывает историю про женщину в разных ее ипостасиях. Каждая из героинь — а нас там пять — мечтает о любви и хранит в себе тайну. Всех объединяет один мужчина, который любил каждую из нас в разное время. Актерский состав очень хороший», — поделилась с «КП» Ольга Кабо.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Действие сериала, который снимают по роману писательницы Наринэ Абгарян, происходит в маленьком армянском городке. Главного героя, ловеласа, зовут Симон. Его роль исполнит Грант Тохатян. А возлюбленных Симона, помимо Ольги Кабо, сыграют Алика Смехова, Сати Спивакова, Алена Хмельницкая и Ирина Безрукова.

Также Ольга рассказала, что для нее стал неожиданностью выбор ее дочери — Татьяна работает психологом в Психиатрической клинической больнице № 1 им. Н.А. Алексеева. Ольга призналась, что теперь их беседы с Таней приобрели творчески-психологический характер.

«В последнее время все мое время занимает работа. Могу сказать, что абсолютно каждому нужна поддержка — неважно в какой сфере вращается человек и какое у него семейное положение», — поделилась с «КП» 24-летняя Татьяна Василишина.

У Ольги есть и младший сын, 10-летний Виктор — именно с ним актриса провела отпуск в июне.

«Мы плавали в круиз на теплоходе. Побывали и в Адлере, и в Кстово, и в Грозном. Получилось интересное приключение», — рассказала Кабо.