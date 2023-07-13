Не путайте бродячую собаку с одичавшей

Нужно четко разграничить в законе понятия «бродячая собака» и «одичавшая собака» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Госдума приняла в третьем чтении закон о бродячих животных, хотя сторонники жестких мер так и не смогли договориться с зоозащитниками. Первые перечисляют кошмарные случаи, когда стаи псов нападали на людей, дело кончалось травмами и гибелью. Этот список уже длинный. Вторые яростно доказывают, что нельзя звереть и истреблять бездомных псин поголовно. Кажется, ни один другой закон еще не вызывал столько шума, петиций, обращений, одиночных пикетов.

Законодатели сломали головы, как примирить интересы. Чтобы, с одной стороны, прекратились трагедии с гибелью детей и взрослых, с другой - чтоб не страдали ни в чем не повинные собаки, которые не собирались ни на кого нападать. Так и не сумев найти компромисс, исполнение закона отдали на откуп регионам. Как местные власти решат у себя в конкретной области - так там с собаками и поступят.

Мне кажется, есть способ соблюсти этот баланс. Нужно просто четко разграничить в законе понятия «бродячая собака» и «одичавшая собака». Сейчас они записаны в одну категорию, а ведь разница огромная.

Бродячий бобик дружелюбен, он тянется к людям, виляет хвостом и очень хочет, чтоб кто-нибудь забрал его домой. За что такого усыплять? Ему нужно просто помочь найти дом.

Одичавшая собака - совсем другой дело. По моему району бродит пара таких, и к ним страшно подходить. Хвосты и морды опущены. Ходят всегда вдвоем. Людское внимание их больше не интересует, у них мини-стая, их задача - отыскать добычу, а не подружиться с человеком. Оба породистые, видимо, выброшенные. От них просто веет опасностью, дикостью, холодом. Это уже не собаки, это какие-то другие животные. И если вдруг на их пути возникнет ребенок - дело может кончиться трагедией. Этих уже не спасет приют или новый дом, хозяин им больше не нужен.

Вот про таких хищников и должно быть четко прописано в законе. Очень четко, без размытых формулировок вроде «если пес не проявляет агрессии». А дружелюбные бобики, которые оказались на улице, но по-прежнему верят людям, подпадать под этот закон не должны.