Финансовое неравенство и способы его устранения: как жителям глубинки получить доступ к большинству банков

Фото: Евгения ГУСЕВА

В России 325 банков — такие данные приводит Центробанк на 1 июня 2023 года. Это больше, чем в Швейцарии, — там их около 250. При этом в Швейцарию стекаются капиталы со всего мира, то есть нагрузка на систему выше. А у нас главными пользователями все же являются граждане.

Казалось бы, в такой ситуации банки должны отчаянно сражаться за каждого потенциального вкладчика и заемщика. Когда живешь в Москве, Санкт-Петербурге, Казани или Новосибирске — так и есть. Кругом отделения, банкоматы, доставка карт до квартиры — финучреждения стараются всячески угодить клиенту. Кредит? Пожалуйста! Под залог квартиры, машины, акционные предложения…

Но в городах поменьше, и уже тем более сельских территориях, ситуация иная. Если есть выбор между двумя-тремя банками — уже хорошо. Только такая ситуация ведет к финансовому неравенству. Не в смысле доходов, а с точки зрения доступности услуг.

В верхах о проблеме знают. Минувшей весной премьер Михаил Мишустин говорил, что финуслуги должны быть одинаково комфортны всем россиянам. В Центробанке также указывают на проблему. Например, в документах о повышении доступности финансовых услуг в стране до 2024 года также указано, что между жителями малых городов, сел и мегаполисов наблюдается дисбаланс — с точки зрения той самой доступности.

ВАЖНО ПРИЙТИ В БАНК НОГАМИ

Сайт kp.ru в июле 2023 года провел среди читателей опрос на тему доступности финансовых услуг — довольны ли люди имеющимся в их населенном пункте выбором банков, условий и ставок. Более трети (38%) респондентов оценили его на «двойку»: там, где они живут, банков очень мало, и, желая открыть вклад или оформить кредит, приходится блуждать только в этих «трех соснах».

24% опрошенных настроены менее критично и сообщили, что выбор у них есть, но он все же уступает «финансовому ассортименту» в крупных городах. Каждый пятый (22%) назвал свой выбор банков большим, но отметил, что интересные предложения в других регионах все же им недоступны. Только 16% поставили «пятерку» разнообразию банков, с которыми они могут взаимодействовать.

Два самых популярных ответа прямо указывают на слабую доступность финансовых услуг для 62% респондентов — точнее, в их случае сложно говорить о богатстве выбора. И это при том, что в целом наши люди «открыты для предложений»: тот же опрос показал, что в течение ближайшего года каждый пятый хотел бы взять кредит (21%), открыть счет или получить карту (19%), обзавестись депозитом (19%), а 12% планируют оформить ипотеку.

Вопрос: смогут ли они сделать это на максимально выгодных условиях?

Не менее красноречивые ответы были на вопрос о том, как клиенты взаимодействуют с банком. 42% респондентов заявили: пишут в чат поддержки онлайн и посещают офис. Чуть менее 17% ответили, что звонят в банки. Данные показывают, что, вопреки убежденности жителей больших городов, что все можно сделать онлайн, люди продолжают ходить в банк ногами. А значит и при выборе места, где открыть вклад или взять кредит, важно именно наличие офиса «на земле».

РЕГИОНЫ НЕ МОГУТ ДОТЯНУТЬСЯ ДО МОСКОВСКИХ БАНКОВ, МОСКВИЧИ — ДО ВЫГОДНЫХ

В дополнение к опросу по стандартной форме мы также получили живые отклики читателей. Тема действительно из разряда наболевших.

– Пишет вам Приморский край. В нашем райцентре только два банка — «зеленый» федеральный и наш местный. Хочешь что-то интереснее в плане ставок по депозитам или кредитам — езжай во Владивосток. А нам до города 450 км…

– Живу в Подмосковье, очень интересуюсь банковской темой, постоянно мониторю предложения о вкладах. Казалось бы, живу в столичном регионе, выбор есть, но заметил, что иногда в Сибири или на Урале региональные банки предлагают ставку выше, чем в Москве. Но не лететь же мне ради вклада туда? А у нас представительств этих банков нет…

Фото: Татьяна ЧЕРНОВА

Главный нюанс, почему услуги могут быть недоступны, — в обязанности банков проводить идентификацию клиентов. То есть выдать кредит по телефонному звонку или SMS нельзя, и это правильно, иначе бы мошенники набрали кредитов в два счета.

Проблему доступности пытаются решать онлайн-сервисами через цифровой профиль гражданина. С ним постепенно начинают работать все больше банков. Суть в том, что подтвердить личность нового клиента банк может, взяв данные из его аккаунта на Госуслугах. Конечно, если клиент даст на это согласие. И тут справедливо вспомнить результаты опроса: почти половина респондентов предпочитают лично прийти в банк. Причины понятны: кто-то не столь дружен с технологиями, у других в отдаленном населенном пункте элементарно плохо ловит интернет.

НА ПОМОЩЬ ПРИШЛИ САЛОНЫ СВЯЗИ

Проблему некоторые банки пытаются решить через уполномоченных представителей. Чтобы не открывать отделение, выбирают менеджера, который встречается с потенциальными клиентами из окрестных населенных пунктов, консультирует по продуктам. Но такие сотрудники есть далеко не у всех банков, и возможность сделать выбор они расширяют не так, как хотелось бы.

Исправить ситуацию с банковским равенством может ряд инициатив. Проект МегаФона и платформы «Банки.ру» даст клиентам доступ к финансовым предложениям любого российского банка-участника платформы. Причем вне зависимости от наличия отделения поблизости. Оформить вклад или кредит онлайн можно без визита в офис банка. Документы можно бесплатно предоставить в ближайшей точке МегаФона, а всего по стране их более 4000. При этом сеть салонов превосходит зоны покрытия большинства банков: они есть и в небольших населенных пунктах. Таким образом, жители отдаленных населенных пунктов, где нет отделений банков, смогут воспользоваться широкой базой предложений, а небольшие региональные банки — расширить географию своей клиентской базы.

Проект пока «разгоняется»: ряд салонов связи тестирует услугу в пилотном формате. Со временем он охватит всю розничную сеть. Чтобы оформить кредит или вклад, клиенту нужно зарегистрироваться на «Банки.ру» и выбрать подходящее предложение. Система предложит адреса ближайших салонов связи, куда нужно прийти с паспортом. Решение банка клиент получает в SMS. Удобство еще и в том, что достаточно один раз пройти идентификацию, то есть прийти в салон связи с документами, чтобы получить доступ и к другим продуктам в будущем.

Альтернативное предложение со схожими опциями есть у платформы «Финуслуги» Московской биржи. Там идентификацию проводит представитель сервиса — то есть надо согласовать и назначить встречу с ним. Минус в том, что представитель приезжает только в определенные населенные пункты.

Еще один способ устранения цифрового неравенства — сдача биометрических данных. Для этого в России есть «Единая биометрическая система». Можно прийти в банк, который присоединился к программе, и сдать «образец» голоса (прочитать выданный текст в микрофон) и пройти сканирование лица (по сути, просто посмотреть в камеру). После этого можно будет дистанционно получать кредиты и открывать вклады в банках, которые присоединились к системе.