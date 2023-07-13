«Будем работать с тем, что есть»: исчезнут ли агрессивные псы после принятия закона об обращении с бездомными животными

Во многих регионах говорили о необходимости эвтаназии агрессивных животных. Но не везде. Фото: Shutterstock

Трагических историй с нападениями бродячих собак только в этом году уже было немало. Одна из громких - 16 апреля в Оренбурге на гулявших второклашек напали бездомные псы, рядом с гаражами, на окраине города. Один успел убежать, второй упал – собаки вцепились ему в шею, лицо… Когда взрослые отогнали собак, было уже поздно. Ребенок погиб.

После этого случая депутаты местной Думы обратились к федеральным коллегам с просьбой ужесточить требования закона об ответственном обращении с животными. Указывали: система ОСВ (отлов – стерилизация - возвращение) не работает, нужно больше полномочий органам власти на местах. В который раз (а споры идут много лет) заговорили о том, что нужно разрешить эвтаназию – не только больных, но и агрессивных псов, которых и после стерилизации – чипирования, нельзя выпускать. Содержать в приютах пожизненно? Где взять такие деньги. Сумма в некоторых регионах доходит до 16 000 в месяц на пса. Что сейчас? Закон спорный. Вот что думают о нем на местах.

Оренбургские власти говорят – придется пока работать с тем, что есть. Председатель комитета Заксобрания по аграрно-промышленному комплексу Сергей Аверкиев аккуратно комментирует: документ все-таки дал возможность регионам действовать и решать проблемы на своих территориях.

- Закон сохранил приюты, одновременно дал регионам право создавать, если потребуется, пункты временного содержания. Их обустроить дешевле, так как не нужно вкладывать деньги в строительство капитального сооружения. Требования к временным пунктам гораздо проще. И мы будем именно на местном уровне разрабатывать понятие, каким он должен быть. Приоритеты нам понятны, рабочая группа продолжит трудиться. Главное сейчас: найти равновесие между защитой людей от нападений животных, а самих животных – от жестокого обращения. Как? Закон только принят. Будем изучать…

В Оренбурге, к примеру, подрядчик по отлову бездомных животных вынужден увозить собак за 100 километров. И то – не в полноценный приют, на строительство которого нет денег: а на заброшенную ферму, которую «по ходу» приводят в порядок. Там поставили временные загоны для животных, кормят и поят их на заложенные в договоре с мэрией деньги. Это был вынужденный шаг. А что делать? И не отлавливать нельзя. Собаки плодятся. На людей нападают. Не будешь хотя бы стремиться к выполнению норм по отлову, и сам попадешь под статью…

Это временное место содержания чиновники теперь смогут узаконить.

Агрессивные? Докажите

В Сахалинской областной Думе намерены после принятия федерального закона заняться формированием документов на своем уровне. Здесь озабочены тем, что в законе нет расшифровки понятия «немотивированная агрессия».

- По закону, стерилизованные животные без владельцев, имеющие метки, отлову не подлежат, за исключением агрессивных. Но само понятие на уровне Федерации отсутствует, - поделился депутат облдумы Александр Шарифулин. - Сотрудники приютов должны руководствоваться критериями для определения уровня агрессивности, и, как следствие, опасности для людей. Для этого необходимы правила, разработанные на региональном уровне.

Шарифулин также высказался против применения эвтаназии. Он считает, что лучшее решение - это системная поддержка общественных приютов. Руководитель одного из таких в Самарской области Лаурика Нагель обозначила проблему этого направления более конкретно:

- Сейчас в Самарской области муниципальных приютов нет, только частные. Нам как некоммерческой организации (НКО) по закону власти сейчас не могут бесплатно выделить землю под приют, только помещение – а для содержания собак такой формат не очень-то подходит. Так что если теперь появится возможность на региональном уровне принять закон о бесплатном выделении земли для НКО под зооприюты, будет очень здорово. Такая проблема, кстати, не только в Самаре, но и в других регионах, например, в Санкт-Петербурге.

А усыпление?

Во многих регионах говорили о необходимости эвтаназии агрессивных животных. Но не везде.

В Нижнем Новгороде губернатор Глеб Никитин изначально был против. При этом регион считают одним из самых благополучных: здесь уже давно работает система приютов и властям удалось сильно сократить численность собак на улице. Значит, возможно?

Руководитель компании «Зоозащита-НН», куратор работы с бездомными животными в регионе Владимир Гройсман считает, что, несмотря на отсутствие в тексте закона федерального уровня возможности эвтаназии, на местах могут принять акты, которые позволят усыплять агрессивных собак или тех, кого некуда выпустить. Вопрос в формулировках.

- В Нижегородской области и во многих других регионах не будут исправлять методики работы с бездомными животными, потому что они показали очень хорошие результаты. Например, в Татарстане за два года работы по нынешнему закону, предполагающему выпуск неагрессивных собак, число покусов снизилось на 40%. В Нижегородской области снизилось в шесть раз. В Питере даже приютов государственных нет – они обходятся несколькими частными. А вот в тех регионах, где ситуация тяжелая, я боюсь, что будут приниматься законодательные акты, которые приведут к трагедиям. Например, о том, как признать животное агрессивным – по заявлению одного человека. Также это может стать прикрытием для масштабного их уничтожения. К слову, сейчас в Нижегородской области 90% покусов людей – это со стороны домашних собак. И ни одного административного наказания за этот год не было, потому что механизма нет, контролирующих органов нет. И этого нет в новом законе.

А в это время

Очередное ЧП с нападением собак – на этот раз на Сахалине. Свора чуть не загрызла семилетнюю девочку. Ее чудом спасла проходившая мимо женщина. У первоклассницы укусы по всему телу. Сейчас она под наблюдением врачей и психолога. СК по Сахалинской области завел уголовное дело по статье «халатность», пока не в отношении конкретных лиц, а по факту.

ПЕЧАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Самые громкие ЧП с бродячими собаками в России

Иркутск, 1 марта. На 9-летнего мальчика во дворе школы напала собака. Врачи кабинета экстренной стоматологической помощи ребенку провели первичную хирургическую обработку множества ран на лице, наложили более 30 швов.

Челябинск, 23 марта. Стая напала на ребенка, который шел из школы. Собаки разорвали куртку и рюкзак, а также укусили за руку. На помощь пришла прохожая, которая услышала крики мальчика и спугнула свору.

Астрахань, 27 марта. Тело 42-летней женщины нашли на парковке одного из домов в оживленном районе города. Она вся была искусана, версия следствия (экспертизы идут до сих пор) – погибла от нападения бродячей стаи.

Уфа, 15 апреля. Собаки покусали женщину и ее сына во дворе дома в центре города. И матери, и сыну пришлось делать прививки от бешенства и проходить курс лечения в травмпункте.

Оренбург, 16 апреля. Бродячие собаки разорвали 8-летнего мальчика рядом с гаражным массивом на окраине города. Ребенок погиб.

Екатеринбург, 26 мая. Стая собак напала на дачницу, женщину пришлось госпитализировать из-за большой потери крови.

Оренбург, 22 мая. Собаки напали на девочку, которая выгуливала той-терьера во дворе дома. Стая сначала набросилась на домашнего питомца, а потом искусала школьницу, которая кинулась ему на помощь. В

Алтай, 13 июня. В Рубцовске девочка гуляла во дворе, когда из кустов внезапно выскочили четыре собаки и напали на ребенка. Девочка попала в больницу с множеством укусов.

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