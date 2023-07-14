Главное IT-приключение лета: в России и Беларуси нашествие капибар и соревнования Тинькофф по спортивному хакингу

Видели ли вы когда-нибудь капибар, плавающих на сапах и разъезжающих на газелях? Именно эти общительные и сообразительные зверьки стали талисманом необычных соревнований Тинькофф по спортивному хакингу для ИТ-специалистов широкого профиля IT’s Tinkoff CTF (Capture the Flag - в переводе «захвати флаг»), которые в ближайшие два дня пройдут оффлайн в 13 городах России и Беларуси и онлайн.

Поучаствовать в подобных соревнованиях впервые смогут не только эксперты в области информационной безопасности, но и непрофильные ИТ-специалисты.

Капибары заполонили улицы

Маскотом (персонажем-талисманом) соревнований капибара стала не случайно. Это одно из самых популярных животных в поп-культуре за последние годы. Капибары отличаются непоколебимым спокойствием в любой ситуации и высокой коммуникабельностью. Именно эти качества, по мнению организаторов, потребуются состязающимся.

Маскоты для IT-соревнований стали уже традицией. Так, талисманом прошлого IT’s Tinkoff Solution Cup была утка, символизирующая «метод утенка», который популярен среди программистов по всему миру. «Мы про нее забыли», - поясняют в Тинькофф, - и теперь она сидит на голове у капибары (как в том самом меме).

Капибары буквально заполонили города, где пройдут соревнования в формате оффлайн в локальный ИТ-хабах Тинькофф. Всего 13 городов-участниц: Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иннополис, Нижний Новгород, Новосибирск, Минск, Рязань, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Сочи и Челябинск.

В Сочи и Санкт-Петербурге капибары покатались на гидроциклах и сапах, а в других городах - на газелях. В Самара даже прошел флешмоб. Капибары уже побродили по улицам Екатеринбурга, Ижевска, Саратова, Новосибирска, а жители Воронежа могли увидеть плот-уточку с капибарами. Ну и конечно, во всех городах капибары приветствуют участников соревнований с плакатов и билбордов.

В чем необычность соревнований

Участников объединят в команды, которым предстоит решать задания (захватывать флаги) быстрее и правильнее соперников. В основе сценариев — задания на веб-безопасность, безопасность приложений, инфраструктуры, мобильных приложений, криптографию, общие задания на кругозор и смекалку.

Чтобы придать соревнованиям драйва и веселья, задания сделали шуточными - основанными на мемах, известных песнях и фильмах. Над этим работали профессиональные юмористы. Главными героями задач станут персонажи современной мем и массовой культуры: Галя и отмена, Иван Васильевич, сменивший профессию, супергерои и многие другие. Команды будут путешествовать по виртуальным мультипликационным вселенным.

Каждое задание — портал в новое измерение и неизведанные миры. Например, командам предстоит помогать Гале справиться с отменой, спасать девушку от нападения ожившей зеленой совы, принимать участие в спасении пользователя, который поверил документальному фильму о плоской земле, предотвращать восстание машин, помогать исправить баг в умном доме, спасать планету от приближающегося астероида как настоящие супергерои и многое другое.

Выбираем лигу

В зависимости от своего опыта в сфере информационной безопасности команды могут подать заявки в две Лиги. Тем, кто раньше не участвовал в подобных соревнованиях, подойдет

Лига новичков. Специалисты сферы инфобезопасности, уже участвовавшие в CTF, смогут попасть в Лигу опытных. На офлайн-площадках у участников будет возможность собраться вместе всей командой, лично пообщаться с экспертами,поучаствовать в квизе и других активностях, а еще выиграть эксклюзивный мерч, разработанный специально для соревнований.

Зарегистрироваться на участие в соревнованиях можно на сайте ctf.tinkoff.ru до 23:59 (по московскому времени) 14 июля. Соревнования начнутся 15 июля в 9:00 по московскому времени и продлятся 36 часов.

- Первые ИТ-соревнования Тинькофф прошли этой весной и собрали более 4000 участников по всей стране. Мы переработали этот опыт и запустили уникальное для ИТ-рынка соревнование, в котором приоткрываем мир инфобезопасности тем, кто ранее не работал с этим направлением. И делаем все это максимально неформально — с шутками, отсылками к любимым фильмам и мемам ИТ-специалистов, - рассказывает директор по информационным технологиям, вице-президент Тинькофф Вячеслав Цыганов.