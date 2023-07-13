Роль женщины в бизнесе сегодня: как не упустить возможности и освоить новые сферы деятельности?

Фото: предоставлено Ассоциацией менеджеров

На протяжении нескольких лет, в течение которых совершенно очевидно возросла роль женщины в обществе, Ассоциация менеджеров поднимала наиболее важные вопросы женской повестки: возможность и способы успешного участия женщин в приоритетных сферах государственной и социально-политической жизни, включая новые точки роста для формирования экономики страны, здоровья общества и профиликтики социального благополучия женщин всех возрастов. В этот раз говорили о «Национальной стратегии действий в интересах женщин», принятой Михаилом Мишустиным в конце 2022 года.

- Данный документ призван определять активную жизнь женщин и все, что с ними станет происходить в стране, до 2030 года, – открыла мероприятие сопредседатель Комитета по женскому лидерству, член Ассоциации менеджеров, заместитель генерального директора медиагруппы «Комсомольской правды» Анжелика Сулхаева.

Однако только 24 % женщин знают о «Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023-2030 годы» и то лишь понаслышке.

А из тех, кто ознакомился с декларацией, 40% отметили, что в реальности все иначе, чем на бумаге, и сложностей с карьерным трэком у женщин относительно карьерного трэка мужчин по-прежнему предостаточно.

Это данные внутреннего исследования Ассоциации менеджеров, приведенные заместителем исполнительного директора по стратегическому развитию и маркетингу Анной Золиной. Респондентки в своих ответах подчеркивали: «Высокие зарплаты, бонусы и привилегии получают мужчины. В силу патриархальности нашего общества, женщины вынуждены соглашаться на менее привлекательные условия, которые диктуют мужчины», «недостаточно мероприятий для стимулирования женщин к возвращению к трудовой деятельности после декретного отпуска», «липкий пол или стеклянный потолок существуют в реальности».

Кроме того, сохраняется и разрыв в 30% в заработной плате мужчин и женщин, находящихся на одинаковых позициях; существует дискриминация женщин при приеме на работу; всего 7 % женщин стоит у руля крупных компаний (по некоторым другим данным– около 13%) и только 16% дам от общего числа депутатов числится в нынешнем созыве Госдумы РФ. Это уже информация из открытых источников.

Словом, любая статистика свидетельствует о наличии социального дисбаланса и ущемлении прав женщин. При этом, как совпали во мнении все выступающие на заседании, речь идет не о борьбе с мужчинами, не о вытеснении мужчин с их должностей и из их специальностей, и даже не о пресловутой эмансипации, а о предоставлении равных возможностей для развития вне зависимости от пола.

Василисы Премудрые нашего времени

В новой Стратегии впервые поставлены задачи по поддержке интереса женщин к точным наукам и повышении цифровой грамотности, что соответствует современным запросам, позволяет женщинам найти хорошую удаленную работу с достойным заработком и разрушает старые стереотипы о недоступности для женщин многих профессий, ранее считавшихся «мужскими».

Как сообщила директор по взаимодействию с органами государственной власти, глава Холдинга Т1 Дина Ашрапова, на сегодняшний день женщин-инженеров и женщин-специалистов «хардовых» прикладных профессий в экономике, промышленности, IT становится все больше. В том числе благодаря запуску образовательной онлайн-платформы «Женщины в IT». Женщины овладевают такими профессиями, как тестировщик, аналитик, технические писатели, технические дизайнеры, и не уступают в компетенциях, интеллекте и навыках мужчинам. Интересно, что многие из них по базовому образованию – гуманитарии, которые успешно прошли программу переквалификации.

Тем не менее технически одаренные женщины-инженеры, нынешние василисы премудрые, нуждаются в помощи и поддержке государства и бизнеса для внедрения своих разработок. С принятием Стратегии возникла реальная надежда, что их услышат.

«С моей точки зрения, роль женщин в производстве и в тех направлениях экономики, которые «отвечают» за ресурсную составляющую, за формирование ВВП страны, еще ничтожно мала, но потенциально огромна, – прокомментировала депутат ГД РФ, член Комитета ГД по промышленности и торговле Мария Василькова. – Я не разделяю лидерство на мужское и женское. Оно либо есть, либо нет, и не имеет гендерной основы. Все дело именно в стереотипах. И мы будем искать действенные решения».

Уйти, чтобы вернуться

Целый раздел «Национальной стратегии действие в интересах женщин» посвящен теме сохранения и профилактике женского здоровья, в том числе вопросу выхода в декретный отпуск и создания условий для дальнейшего, после рождения детей, трудоустройства и продолжения профессиональной деятельности их мам. Пожалуй, это наиболее животрепещущий вопрос, который волнует практически всех работающих женщин без исключения.

Исследование Ассоциации подтвердило этот факт: тема совмещения материнства и профессиональной реализации - «уйти в декрет и выйти» - действительно самая болезненная. Большинству женщин страшно потерять работу из-за беременности и декрета. И не без причин.

Согласно результатам того же исследования Ассоциации менеджеров, на вопрос «коррелирует ли деятельность вашей компании с «Национальной стратегией», положительно ответили лишь треть женщин (31%). Зато на отсутствие внутрикорпоративных мер для профилактики женского здоровья «пожаловались» 69% респондентов!

Однако появление такого документа, как «Национальная стратегия действий в интересах женщин» говорит о том, что государство, во-первых, всерьез намерено решать социальные проблемы, которые озвучивают женщины; во-вторых, готово использовать их потенциал так, чтобы от этого выиграли все – и общество, и сами женщины.

Но для этого в диалоге с государством и бизнес-сообществом нужно разработать и предпринять конкретные шаги для изменения ситуаций.

- Государству необходимо поощрять компании, которые уже реализовывают прописанные в Национальной стратегии задачи, важно вступать с ними во взаимное партнерство и развивать их инициативы, - подвела итоги дискуссии Анжелика Сулхаева. – Процветание России напрямую связано с тем, насколько у нас получится сформировать диверсифицированные разноплановые команд, способные достигать по-настоящему высоких результатов. А, учитывая исторический момент, в котором мы все оказались, пока мужчины заняты внешнеполитическими делами, именно женщины держат в своих руках будущее страны. Сейчас я в первую очередь говорю о традиционной женской роли – о воспитании следующих поколений. Какими вырастут наши дети, как они будут представлять свою страну, какие ценности нести в общество зависит от того, что мы сможем вложить в них.