Нацпроект по беспилотникам, квантовые технологии и миллионы рублей ученым: о чем говорил Путин на научном форуме

Российский лидер по пунктам перечислил, что подразумевается под экономикой данных. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

В четверг Владимир Путин приехал на Форум новых технологий. Это такая научная тусовка, где ученые обсуждают перспективы технологического развития страны.

НЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ РЕЧЬ

Первым делом президент посмотрел на выставку квантовых технологий. Он даже запустил алгоритм для моделирования молекулы гидрида лития на самом мощном российском квантовом компьютере. Это новый класс вычислительных устройств, способный решать задачи, недоступные обычным суперкомпьютерам. Например, они могут моделировать поведение сложных молекул для разработки новых лекарств и материалов. Это, собственно, Владимир Владимирович и сделал.

А потом российский лидер выступил на пленарной сессии. Он, правда, сразу признался, что речь не будет такой уж «фундаментальной».

- Не буду говорить о сугубо научных вещах – это дело тех, кто рядом сидит. Но я расскажу, как мы строим работу на государственном уровне, - сказал Путин.

- Важно сосредоточиться на приоритетных задачах: атомной промышленности, искусственном интеллекте, - на критических областях, где мы в обязательном порядке должны обладать собственными компетенциями, оборудованием, элементной базой, программным обеспечением и кадрами! – добавил он.

ЭКОНОМИКА ДАННЫХ

Дальше глава страны объяснил, как мы собираемся всего этого добиться. В России появится новый нацпроект по созданию экономики данных до 2030 года. Не так давно президент говорил о строительстве экономики предложения. Теперь к ней добавятся и данные.

- Речь о дорожных картах по развитию квантовых технологий. Нужно выстроить целостный механизм создания и внедрения передовых технологий, - объяснил Владимир Владимирович.

Президент тут же поручил правительству и Думе до 1 сентября этого года утвердить еще и нацпроект по развитию беспилотников. Потом российский лидер по пунктам перечислил, что подразумевается под экономикой данных:

1. Сбор данных.

- Высокочувствительные датчики, включая квантовые сенсоры, способны решить задачи позиционирования и определения заболеваний, - объяснил президент.

2. Передача данных и развитие систем связи.

- Технологии следующих поколений, смогут передавать данные практически в режиме реального времени, - отметил глава страны.

3. Суверенная инфраструктура для вычислений и хранения данных.

- Необходима отечественные облачные платформы, вычислительные мощности с использованием квантовых и фотон технологий, - поручил Путин.

4. Безопасность данных. Владимир Владимирович напомнил о важности технологий квантовой коммуникации и шифрования. Они делают системы связи устойчивыми к кибератакам.

5. Суверенные и национальные стандарты работы с данными.

6. Алгоритмы обработки и анализа данных.

- Необходимы хранилища кода и платформы для совместной работы программистов, - заявил российский лидер.

ДО ПОЛУМИЛЛИАРДА НА ИССЛЕДОВАНИЯ

Подстегнуть создание экономики данных должны будут мега-гранты. Исследователи с мировым именем смогут получить на 5 лет до 500 млн. рублей на прорывные открытия, если приедут работать в Россию. До 250 млн. рублей получат признанные ученые, которые приедут в Россию преподавать и создавать кафедры в вузах.

После президента выступил мэр Москвы. Он рассказал о строительстве в Зеленограде квантового кластера.

- Центральным проектом будет создание фотонных интегральных схем. Технология позволяет в 100 раз ускорить передачу данных. Это то, что внедряется во многих странах, и если мы не успеем с технологиями, то будем получать готовую продукцию в очереди за технологиями, - заявил столичный мэр, добавив, что в 2025 году должна появиться первая продукция.