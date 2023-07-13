Александр Невский вздыбил коня в Алма-Ате

Мемориал возведен Российским военно-историческим обществом рядом с вновь построенным Александро-Невским собором

Президент России Владимир Путин направил свое приветствие, которое на церемонии открытия зачитал его помощник, Владимир Мединский.

– Образ князя Александра Невского вдохновлял защитников Родины в годы суровых испытаний, - полагает российский лидер, - А его наследие как дипломата, государственника – и сегодня служит значимой основой для выстраивания конструктивного диалога между представителями разных народов и разных конфессий на евразийском пространстве.

Обращение президента Казахстан Касым-ЖомартТокаев огласил глава администрации Алма-Аты, Ерболат Досаев.

- Символично, что в рамках празднования 20-летия образования Казахстанского Митрополичьего округа в Алматы открывается памятник князю Александру Невскому, отнесенному православной церковью к лику святых и вошедшему в мировую историю как выдающийся государственный деятель, дипломат и миротворец — подчеркнул казахстанский лидер, - Князь Александр Невский стал знаковой фигурой, выступая символом братских уз, союзничества во взаимоотношениях Великой степи и Древней Руси.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подчеркнул важность дипломатических решений князя:

– С именем святого князя Александра связаны особые страницы в нашей истории. Сей правитель способствовал формированию уникальной модели межрелигиозного и межнационального мира на евразийском пространстве. Его благородные идеи созвучны политике руководства Республики Казахстан, направленной на сохранение гражданского согласия и укрепление единства в поликультурном и поликонфессиональном казахстанском обществе.

Мемориал возведен Российским военно-историческим обществом рядом с вновь построенным Александро-Невским собором. Воплотил образ Александра Невского Народный художник России Салават Щербаков. Князь запечатлён во время его путешествия в столицу Монгольской империи – город Каракорум. Он изображен в походной одежде – не как воин, но как дипломат.