Страх, ненависть и подкуп: Журналист Сеймур Херш оценил визит Байдена в Европу

Херш обратил внимание на то, что американские СМИ больше не пишут о "контрнаступлении ВСУ" Фото: EAST NEWS

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью, в которой оценил итоги визита президента США в Европу.

Херш признал, что «Байден добился своего перед саммитом НАТО, каким-то образом вывернув наизнанку Эрдогана». Согласие Турции на прием Швеции в НАТО журналист назвал подкупом. И приводит секретную, по его словам, подоплеку случившегося: Байден пообещал, что Анкара получит экстренный кредит от МВФ в размере $11-13 миллиардов.

«Байдену нужна была победа, а Турция испытывает острый финансовый стресс», - рассказал Хершу чиновник Белого дома, знакомый с ходом сделки.

Журналист уверен: Вашингтон опасался, что Эрдоган будет стоять на своем и всеми силами будет затягивать прием Швеции в НАТО, и из-за этого, пишет Херш, «на борту №1, летевшего в Вильнюс, царили страх и ненависть».

Также Херш обратил внимание на то, что американские СМИ больше не пишут о "контрнаступлении ВСУ". И называет причину этого – провал действий украинских военных. Что же касается кассетных боеприпасов, обещанных Вашингтону Киеву, то, как пишет журналист, эти боеприпасы не изменят ход конфликта, тем более, что Белый дом «уже облажался на Украине».

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