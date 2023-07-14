Анекдоты: На встречу выпускников пришел только отличник Вася. Остальные, троечники и двоечники, приехали, приплыли, прилетели

Ах, это чувство, когда шагаешь по улице, светит солнце, навстречу идет симпатичный мальчик, улыбается тебе и, поравнявшись с тобой, говорит: «Бахилы сними!»
* * *
- Изя, ты когда-нибудь видел детектор лжи?
- Шо значит видел?! Я на нем женат!
* * *
- Дорогая, что у нас на ужин?
- Блюда грузинской кухни.
- О! Хачапури? Чахохбили? Цинандали?
- Жричодали!..
* * *
СМИ сообщили о бунте в сборной России по футболу.
По словам футболистов, тренер заставляет их играть в футбол.
* * *
Самая просматриваемая передача 1 января - вечерний выпуск новостей.
Во время него вся семья собирается на кухне к завтраку.
* * *
Машина с женщиной за рулем на огромной скорости проезжает под «кирпич», трижды пролетает на красный свет, мчится по встречной полосе, проскакивает между двумя грузовиками... За ней полиция, сирены, мигалки, наконец машину прижимают к обочине. Женщина выключает мотор и спрашивает мужа, который, полумертвый, сидит рядом:
- Ну что, прошла уже, наконец, твоя икота?!
* * *
Игорь с татуировками, проходя в магазине мимо сканера штрихкодов у кассы, пробился как пачка пельменей.
* * *
- Хороший у тебя муж!
- Спасибо, это новый.
* * *
Тебе плохо? Грустно? Одиноко?
Тогда я иду к тебе, и ты поймешь, как тебе было хорошо!
* * *
Женская логика создана для того, чтобы офигела мужская психика.
* * *
Объявление:
«Геймер. Убью вашего сына/мужа в онлайн-игре и верну в семью».
* * *
- Милый, у меня две новости. Одна - хорошая, вторая - плохая.
- Давай с хорошей.
- Я больше так не буду...