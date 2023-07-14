Анекдоты: На встречу выпускников пришел только отличник Вася. Остальные, троечники и двоечники, приехали, приплыли, прилетели

Ах, это чувство, когда шагаешь по улице, светит солнце, навстречу идет симпатичный мальчик, улыбается тебе и, поравнявшись с тобой, говорит: «Бахилы сними!»

* * *

- Изя, ты когда-нибудь видел детектор лжи?

- Шо значит видел?! Я на нем женат!

* * *

- Дорогая, что у нас на ужин?

- Блюда грузинской кухни.

- О! Хачапури? Чахохбили? Цинандали?

- Жричодали!..

* * *

СМИ сообщили о бунте в сборной России по футболу.

По словам футболистов, тренер заставляет их играть в футбол.

* * *

Самая просматриваемая передача 1 января - вечерний выпуск новостей.

Во время него вся семья собирается на кухне к завтраку.

* * *

Машина с женщиной за рулем на огромной скорости проезжает под «кирпич», трижды пролетает на красный свет, мчится по встречной полосе, проскакивает между двумя грузовиками... За ней полиция, сирены, мигалки, наконец машину прижимают к обочине. Женщина выключает мотор и спрашивает мужа, который, полумертвый, сидит рядом:

- Ну что, прошла уже, наконец, твоя икота?!

* * *

Игорь с татуировками, проходя в магазине мимо сканера штрихкодов у кассы, пробился как пачка пельменей.

* * *

- Хороший у тебя муж!

- Спасибо, это новый.

* * *

Тебе плохо? Грустно? Одиноко?

Тогда я иду к тебе, и ты поймешь, как тебе было хорошо!

* * *

Женская логика создана для того, чтобы офигела мужская психика.

* * *

Объявление:

«Геймер. Убью вашего сына/мужа в онлайн-игре и верну в семью».

* * *

- Милый, у меня две новости. Одна - хорошая, вторая - плохая.

- Давай с хорошей.

- Я больше так не буду...