Вы дарите, а мы разберемся: как правильно получать подарки от мужчин

Как научиться принимать подарки и благодарить и не быть при этом ведьмой. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

С пользой для себя

Первое НО - это мужчины, которые не горят желанием что-то дарить. Они не видят в этом необходимости. С чего это я ей должен что-то дарить? - спросит некий Анатолий. Я знаю такого Анатолия. Он открывает кошелек, только если видит пользу для себя. Он покупает жене тостер, чтобы самому есть горячие хлебушки. Машину вроде бы жене, но чтобы жена возила ЕГО. Он купит жене красивое платье, только если оно нравится ЕМУ, или если в этом платье она красиво будет ходить на ЕГО юбилее, где соберутся ЕГО друзья и будут восхищаться ЕГО женой.

Что делать с Анатолием?

Можно хитрить: «Ах, Толя, какое красивое платье, вот бы ты мне его купил, и все бы увидели, как прекрасна твоя жена». Или так: «Буду ходить в этом платье и думать о тебе». Да, это все манипуляции, да, немного нечестно, но как еще договориться с Анатолием?

Можно признать, что ты хитрить не желаешь, пожелать Анатолию успехов и отправиться на поиски щедрого мужчины.

Но ты ведь не такая!

Второе НО - это условный Виктор, который не жлоб, а оригинал. Он вроде как и любит дарить подарки, но как-то по-своему. Например, не на праздники, а без повода (чтобы не как все). И в Новый год ты найдешь под елочкой разве что спящего Виктора. Он дарит такие подарки, которые тебе не нравятся, но зато оч-чень оригинальные.

Что делать с Виктором?

Терпеливо направлять. Вырезать картинки того, что нравится тебе (чтобы наглядно), кидать ссылки.

Однажды такой вот Виктор подарил мне дизайнерского плюшевого зайца. Я удивилась. Заяц? На 35-летие?

А Виктор объяснил: «Ты что, хотела бриллианты? Ой, ну я подумал, что тебе это неинтересно, ты ведь не такая».

С Виктором - либо терпеливо и без шансов на победу играть в «я не такая», либо сказать честно: «Нет, я именно такая, я не хочу зайца, я хочу бусики и трусики». А он уж пусть думает.

Ой, а я и не знал...

Третье НО - это, скажем, Митя.

Митя - хороший человек. Он просто не в курсе, что женщинам вообще нужны подарки. Может, у него в семье папа никогда не дарил маме подарков. И у Мити в комплектации просто нет такой опции - дарить женщине хоть что-нибудь.

Что делать с Митей?

Рассказать ему историю. Например, о своем папе, который обожал дарить твоей маме подарки. Он любил делать сюрпризы, он радовался, когда радовал маму. И тебе он всегда дарил подарки. И ты так любишь подарки. И это так здорово! Только показывать Мите неведомую для него сторону отношений нужно этично и тактично, не переходя на «вот Вова Марине подарил жемчуга, а ты, Митя, - жмот и свинья». После такого Мите захочется порвать жемчуга, убить Вову, Марину и тебя.

Ну и зачем мне это?

Есть еще одно НО. И это точно моя знакомая Эльвира, женщина самостоятельная и бессердечная по отношению к мужчинам. Когда мужчина дарит ей подарок, она ведет себя, как ведьма. «Что это? - разочарованно фыркает Эльвира. - Кошелек? Гос-с-споди…»

Дальше она может этот кошелек мужчине вернуть, может за этот кошелек мужчину отчитать. А может у него на глазах положить кошелек в коробку с надписью «Плохому подарку - вторая жизнь», где у нее лежит все то, что можно передарить подругам.

Что делать с Эльвирой?

Отправить к матерому психотерапевту, чтобы научилась принимать и благодарить и не была такой ведьмой.

Да как-то неудобно...

И самое главное НО - это ты сама. И это грандиозное НО.

Возьмем мою подругу Лилю. Когда Лиля не была замужем, у нее были женихи. Женихи ухаживали, пытались дарить Лиле подарки. Но Лиля все портила: «Да как-то неудобно. Я потом буду чувствовать себя обязанной, придется ему что-то в ответ дарить…»

Приходил к Лиле жених, дарил, например, духи, а Лиля хмурилась, стеснялась, коробочку убирала демонстративно подальше или произносила сто раз: «Ой, да не стоило, зачем ты деньги тратил».

Что делать с Лилей?

Взять Лилю за тощие плечи и сказать ей:

1. Лиля, мужчина дарит тебе подарок, потому что он хочет это сделать. Ты его не заставляла. Ему хорошо, когда он дарит. Твой жених будет счастлив, если увидит, как ты открываешь подарок, нюхаешь духи, закатываешь глазки, кричишь ура…

2. Да, Лиля, мужчина, который дарит подарок, ждет от тебя чего-то. И это что-то - благодарность. «Какой ты внимательный! Как мне нравится!»

Услышав такое, мужчина (даже жадный Анатолий и оригинальный Виктор) захочет снова почувствовать себя героем и вызвать в любимой женщине бурю восторга.

3. Лиля, ты этого достойна! Повторяй себе, пиши на холодильнике - ты достойна и заботы, и внимания, и того, чтобы на тебя тратили деньги и время, и вообще достойна самого лучшего. И ты не должна возвращать или отрабатывать. Потому что подарок - это не долг.

ВМЕСТО ИТОГО

Подарков хочется всем. Женщинам от мужчин - особенно, это исторически сложилось, до эмансипации. Мужчина дарит, а женщина чувствует себя любимой, чувствует заботу, видит внимание. Женщина, которой дарят подарки, становится радостной, а все мы знаем, что радостная женщина - это феерия и фонтан энергии.