Распространенный подсластитель объявят канцерогеном: в каких продуктах он содержится

Исследование продуктов на предмет содержания аспартама входит во многие испытательные программы Роскачества Фото: Shutterstock

Агентство Reuters сообщает, что с 14 июля ВОЗ обновляет список потенциальных канцерогенов, в котором есть популярный и очень распространенный заменитель сахара – аспартам. Мы рассказывали, что аспартам входит в состав многих «диетических» газировок, включая колу за рубежом и ее аналоги у нас, жевательных резинок, мороженого, кондитерских изделий.

Ранее аспартам был разрешен на уровне не только ВОЗ, но и Всемирной продовольственной организации, поэтому использовался в пищевой промышленности во всем мире, включая Россию и страны Таможенного союза.

КАКИЕ СЕЙЧАС РАЗРЕШЕННЫЕ ДОЗЫ

Экспертная комиссия ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам (JECFA) и Научный комитет Европейской комиссии по вопросам продовольствия, определили, что безопасная норма потребления аспартама составляет 40 мг на кг массы тела.

Это значит, что человек весом 50 кг может съесть его примерно 2 г в день.

Учитывая, что аспартам слаще сахара в 200 раз, нужно выпить 4-6 литров газировки, подслащенной этой добавкой.

Вот что об аспартаме говорят эксперты Роскачества.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Владимир Бессонов, доктор биологических наук, заведующий лабораторией химии пищевых продуктов ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»: В отношении аспартама общего консенсуса нет

— В 2019 году были проведены исследования, подтвердившие полную безопасность всех подсластителей с точки зрения их канцерогенности — это касалось и аспартама, и сукралозы, и сахарина и многих других. Однако по части аспартама было принято решение изучить его более детально. И тогда появилось одно французское исследование, которое показало, что аспартам, вероятно, все-таки может быть канцерогеном. Однако к исследованию есть вопросы, например, по части выборки. Исследователи наблюдали за 108 тыс. человек, которые по личным мотивам выбирали диетические продукты (в том числе с аспартамом). Очень часто среди них были люди с избыточным весом и ожирением, что само по себе фактор риска различных заболеваний, в том числе онкологических. В результате сложно оценить, действительно ли аспартам мог повлиять на развитие рака у потребителей продуктов с сахарозаменителями или дело в другой причине?

Поэтому в контексте таких вопросов важно понимать, есть ли какой-либо научный консенсус, консолидированное мнение экспертов? Пока что, в отношении опасности аспартама его нет.

Лилия Котельникова, начальник отдела испытаний Департамента исследований Роскачества: Аспартам в России разрешен и используется в кондитерских изделиях

— Исследование продуктов на предмет содержания аспартама входит во многие испытательные программы Роскачества (разумеется, там, где это уместно). За 2022 год мы не зафиксировали превышений допустимого количества по содержанию этого подсластителя в газировках (например, в Коле). И даже не обнаружили добавки в жевательном мармеладе, несмотря на то, что аспартам был указан в составе. Не было его и квасе, сгущенном молоке и др.

Согласно ТР ТС 029 аспартам в России разрешен к использованию. Например, в сладких напитках допускается не более 600 мг на кг продукта; в кондитерских изделиях без сахара — 1 г на кг продукции, а в низкокалорийных кондитерских изделиях на основе крахмала — 2 г на кг. Поскольку мало кто съедает за день 1 или 2 кг торта и/или выпивает около 3 литров газировки, то предписанную ВОЗ суточную норму потребления аспартама превысить сложно (в итоге она получается около 40-50 мг на 1 кг массы тела).

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