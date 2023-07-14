Гуманное отношение или защита от угрозы? Что нам делать с бездомными животными

Бездомные собаки в Иркутске - на одно лицо (морду) с собратьями в Москве, Калининграде, Краснодаре - одинаково несчастны. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Денис Паслер, губернатор Оренбургской области:

- Исполнять требования закона, тем более, что в него внесены поправки, дающие право регионам самостоятельно принимать решения. Инициативы субъектов услышаны. В ближайшее время мы разработаем и примем все необходимые региональные правовые акты, чтобы обеспечить безопасность оренбуржцев. Мы неоднократно обращались в правительсиво Российской Федерации о необходимости законодательного закрепления мер, направленных на повышение ответственности владельцев домашних животных, что влияет непосредственно на численность животных без владельцев. Кроме того, опасность могут представлять и домашние животные, если они гуляют без присмотра хозяев, поэтому важно, чтобы владельцы обеспечивали необходимые меры безопасности. Безусловно, мы должны гуманно относиться к животным. Однако, если оно агрессивное и представляет опасность для жителей, особенно, для детей, мы не можем позволить ему оставаться на свободе, здесь задача специалистов принять все необходимые меры для отлова. Оренбуржцы слишком хорошо знают, к какой трагедии это может привести. Необходимо понимать, что безопасность, жизнь и здоровье жителей, детей – в приоритете.

Елена Драпеко, депутат Госдумы:

- Наша фракция считает, что в этом законе нет системы учета и контроля за животными и нет единой базы, о которой мы говорили. И в субъектах РФ, где ничего не делалось - им и дальше разрешено ничего не делать. Должна быть единая политика в вакцинировании и чипировании животных. И в ответственности их хозяев. И она должна быть по всей стране одинакова. Но в некоторых регионах проще отстреливать. 11 поправок в закон было внесено нашим депутатом Грешневиковым, но они вошли в закон лишь частично.

Эдгард Запашный, гендиректор Большого Московского госцирка:

- Этот вопрос трудно сдвигаем с места - из-за отсутствия серьезного финансирования. Большие вливания денег нужны для строительства и содержания приютов для животных. И расходы будут только расти. И мы в какой-то момент получим недовольство общества: а у нас что, уже решены вопросы по социалке? И начнется противостояние интересов животных и людей.

Даниил Давыдов, диггер, подземный экскурсовод:

- Бездомные животные не уйдут в подземелья - они слишком зависимы от человека. Там летучих мышей можно встретить, ну еще и американских тараканов. Даже крыс под землей не так много. С домашними животными нежнее надо быть.

Ирина Новожилова, глава Центра защиты прав животных «Вита»:

- Необходимо информирование граждан, надо объяснять масштаб проблемы в рамках государства. И нужно рассматривать этот вопрос с экономической точки зрения - почему вы вовремя не стерилизовали свою кошку, денег не нашлось?

Юрий Куклачев, художественный руководитель Театра кошек:

- Стерилизация животных не поможет. Надо людей воспитывать. Чтобы они не выбрасывали животных на улицу. И не забывали, что мы в ответе за тех, кого приручили.

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