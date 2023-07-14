Лавров и Блинкен в Индонезии показали друг другу спины

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в Индонезии. Фото: REUTERS

Совет министров иностранных дел в формате Восточноазиатского саммита (ВАС) в столице Индонезии обещал стать ярким событием. Так и произошло. Состав участников был настолько интригующим, что журналисты начали подтягиваться на данное мероприятия задолго до рассвета.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Индонезии Джоко Видодо. Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Помимо глав внешнеполитических ведомств России и США среди двух десятков участников ВАС трудно было не заметить еще и, к примеру, главу европейской дипломатии Жозепа Борреля. Однако на этот раз он вел себя скромно и явно держался в тени американской делегации. А вот глава Госдепа США Блинкен не упустил случае выступить.

В начале марта этого года на полях встречи глав МИД G20 госсекретарь сам попросил Лаврова выйти поговорить «на пару слов». Российские дипломаты не засекали, сколько говорил наш министр с Блинкеном «на ногах». А вот сотрудники госдепартамента указали точное время — 8 минут длилась «пара слов». В делегации России тогда состоявшуюся в кулуарах встречи G20 восьмиминутку не стали даже переговорами называть. Американцы же козырнули пред своими СМИ тем фактом, что их госсекретарь смог переговорить с главой МИД РФ.

На этот раз в Джакарте Блинкен вел себя иначе. Как только Лавров зашел в зал, американец бросил в его сторону мимолетный взгляд и тут же резко отвернулся, начав что-то обсуждать со своими помощниками. Наш министр спокойно посмотрел на блинкенскую спину, сел на свое место и тоже отвернулся от Блинкена, чтобы переговорить со своим заместителем.

Тем не менее, это спокойствие было явно мнимым. Напряжение витало в воздухе, а наиболее неуютно явно себя чувствовал глава МИД Филиппин, который волей организаторов он сидел между Лавровым и Блинкеном. Он смотрел то в сторону нашей делегации, то в сторону американца. И на его лице не было даже намеков на улыбку

Эта мизансцена длилась считанные секунды, но, наверное, в зале не было ни одного человека, кто не обратил на нее внимания.

Затем председатель предложил участникам Совета приступить к работе. А журналистов попросили удалиться. То, что сказали в ходе своих выступлений, в том числе друг другу, Лавров и Блинкен осталось за закрытыми дверями.

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