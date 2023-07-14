Одному из самых крупных медучреждений Владивостока исполнилось 40 лет

Это важный праздник для сотрудников больницы. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Владивостокская детская поликлиника отметила свой 40-ой день рождения. 13 июля здесь собралась большая часть медперсонала, чтобы отметить этот чудесный праздник. Как иначе! Масштаб проведенной работы сложно даже представить. Асам медицины в этот день вручили благодарственные письма, награды и цветы от мэрии и правительства, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Непривычно было увидеть врачей без медицинских халатов, а в нарядных костюмах и платьях. Вместо папок с документами и медоборудования специалисты держали в руках подарки и шикарные букеты. Каждый постарался выкроить время (непростая задачка для медика), чтобы выразить слова благодарности своим коллегам и рассказать о месте, где они работают.

Светлана Анохина. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

«В нашей поликлинике особый подход к детям, этому способствует благоприятная комфортная среда. Все сделано так, чтобы мамочки с детьми не стояли в очереди, чтобы медицина была доступна. Мы все делаем для того, чтобы пациенты ценили наш труд и относились с уважением. Так же, как и мы к ним. Нашей поликлинике есть куда расти, и мы будем совершенствоваться. Всегда рады молодым специалистам и готовы принять их в нашу большую семью», – рассказала Светлана Анохина, заведующая педиатрическим отделением Багратион.

Во время церемонии награждения с теплой речью выступила главный врач медучреждения Светлана Нагибко. Она не только отметила ценный вклад каждого, кто пришел отпраздновать этот чудесный день в коллективе, но и напомнила историю больницы, которая когда-то была небольшой поликлиникой с маленьким детским отделением. А теперь стала крупнейшим медицинским учреждением, обслуживающим до 34 800 человек в год.

главный врач медучреждения Светлана Нагибко. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

«Спасибо вам за радость нашей совместной работы, за взаимопонимание и взаимную поддержку! Спасибо вам за верность призванию, благородство и доброту, за то, что вы бережно храните величайшую ценность на свете – человеческое здоровье и жизнь!», – поблагодарила коллег главный врач.

Особые слова признательности и поздравлений прозвучали в этот день в адрес ветеранов детской поликлиники №3. Всем им вручены памятные подарки. Юбиляров поздравили также представители детских лечебных учреждений и учреждений акушерства города и края, глава профсоюза работников здравоохранения, а также заместитель главы администрации Владивостока Дмитрий Свитайло.

Дмитрий Свитайло поучаствовал во вручении подарков. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

«Я сам выходец из пожарной охраны и знаю, каково это спасать человеческую жизнь и передавать в ваши крепкие руки. Вы на своем посту в борьбе за человеческую жизнь практически отдаете свою, ведь вкладываете очень много сил. Доктора боролись и за жизнь моего ребенка. Я помню, ценю, может быть, не могу ярко выразить это в словах, но чувство огромной благодарности к вам живет со мной всегда».

Врачи получили заслуженные награды. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Напомним, в эпоху буйства COVID-19 «Комсомолка» писала о том, как трудовые будни приморских медиков, сражающихся с коронавирусом, скрасили угощениями. Героям в белых халатах предоставили вкусные обеды от Генконсульства Республики Корея.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ученые ДВФУ создали аппарат для восстановления дефекта костей по аналогу известного советского хирурга

В ДВФУ создали усовершенствованный аппарат Илизарова для восстановления костей (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.