Форум будущих технологий пригласил экспертов

В Москве продолжает работу Форум будущих технологий. Только что стало известно, что Фонд Росконгресс, оператор форума, пригласил представителей научного сообщества для экспертно-аналитического сопровождения мероприятий деловой программы.

В экспертную группу вошли сотрудники из ведущих российских вузов и научных учреждений, представители Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», Московского института стали и сплавов (МИСИС), Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», Санкт-Петербургского государственного университета, Дальневосточного федерального университета, Физико-технического института имени А.Ф.Иоффе, Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ), Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения, Алтайского государственного университета, Курского государственного университета, Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики, Южно-Уральского государственного университета, РОСБИОТЕХА, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, Новосибирского государственного университета.

Экспертам предстоит проанализировать результаты дискуссий на мероприятиях деловой программы, оценить научную и практическую значимость ключевых дискуссий Форума. Итогом их работы станут экспертные заключения по ключевым темам повестки мероприятия.

«Форум будущих технологий стал самым наукоемким мероприятием Фонда Росконгресс и источником новых знаний, которые сформируют технологическую основу будущего развития России», - отметил заместитель директора по экспертно-аналитической работе Фонда Росконгресс Григорий Великих.

Ознакомиться с ходом дискуссий и экспертными заключениями можно будет в Информационно-аналитической системе Росконгресс.