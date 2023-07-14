СК России ведет розыск 178 наемников из 30 стран

Фото: СК РФ

В рамках расследования уголовного дела о вербовке и участии наемников в боевых действиях на стороне ВСУ за последние две недели вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых заочно еще 18 иностранцев. Об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на оперативном совещании в Мариуполе.

«Уголовное преследование на данный момент осуществляется в отношении 178 граждан более 30 стран, в том числе США, Соединенного Королевства, Итальянской Республики, королевств Бельгия, Дания и Швеция, Латвийской, Литовской, Финляндской, Французской и Эстонской республик, Нидерландов, республик Албания, Болгария, Корея, Намибия, Перу и Узбекистан, Государства Израиль, Грузии, Федеративной Республики Бразилия и других стран», - перечислил Бастрыкин.

Он отметил, что оперативными службами «организована работа по розыску этих лиц».

Фото: СК РФ

Главе ведомства также было доложено о результатах расследования преступлений киевского режима. На основании собранных доказательств заочно предъявлено обвинение бывшему Министру обороны Украины Андрею Загороднюку, бывшему первому заместителю командующего операцией объединенных сил – начальнику объединенного оперативного штаба ВСУ Игорю Танцюре, бывшему командующему оперативно-тактической группировкой украинских войск «Донецк» Александру Краснооку. В результате их преступных действий с 2016 года погибли 27 мирных жителей, ранены более 100 человек.

Следствием выявлены новые преступлений участников запрещенного в РФ полка «Азов». Установлено, что в марте 2022 года в Мариуполе военнослужащий полка «Азов» Максим Рожевецкий застрелил на улице из автомата незнакомую женщину. В суд также скоро попадет пулеметчик ВСУ Сергей Михайленко, который совместно с командиром отделения Жучковым (в розыске), расстрелял в «ВАЗ» четверых гражданских лиц, в том числе ребенка.

В розыске также старший матрос Дмитрий Егоров и младший сержант Юрий Литвиненко, которые в прошлом году в Мариуполе совершили убийство нескольких мирных граждан.