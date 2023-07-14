В Москве открылась школа вождения электросамокатов

Школа вождения открывается с 14 июля. На занятиях пользователей самокатов будут обучать не только управлению устройствами. Организаторы также расскажут в целом о правилах дорожного движения. С марта этого года средства индивидуальной мобильности (СИМ), к которым относятся и электросамокаты, официально указаны в ПДД. Кроме того, обучающимся будут рассказывать про культуру вождения в городе. Занятия созданы экспертами по безопасности Яндекс Go.

Создатели проекта рассказали, что обучение начнется с теории. Пользователям расскажут, где и с какой скоростью должен передвигаться пользователь самоката. После предложат пройти практические задания. Проехать змейкой через конусы и аккуратно преодолеть искусственную неровность (в народе их называют «лежачий полицейский»). Все упражнения разрабатывали специально для проработки навыков управления СИМ в условиях города и парка.

Занятия в новой школе проходят на огороженной площадке, а ученикам выдают шлемы. Те, кто успешно справится с полосой препятствий, могут рассчитывать на призы от сервиса. Прийти на урок может любой, главное это возраст от 18 лет.

Школа будет работать по выходным (16:00 — 22:00) в парке «Сокольники» — ориентир проезд Сокольнического круга (круговая аллея в центральной части). Записываться заранее не нужно. Подобные школы планируется открыть также в Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и Краснодаре.

Ранее Департамент транспорта Москвы совместно с городскими кикшерингами проводили серию уроков безопасного вождения для водителей электросамокатов. Мероприятие организовывали на Северном речном вокзале. Участникам предлагали пройти тест на знание правил дорожного движения, разбирали типичные ситуации, в которые может попасть водитель самоката и готовили трассу с препятствиями.