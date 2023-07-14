Герои спецоперации прошли после ранений курсы дополнительного профобразования

Фото: Министерство обороны РФ

В «Военно-медицинской академии им.С.М.Кирова» состоялся выпуск военнослужащих, окончивших курс дополнительного профобразования, имеющих ограничения из-за ранений, получивших в ходе выполнения боевых задач в в зоне специальной военной операции.

Более 40 военнослужащим вручены жилищные документы, сертификаты об окончании курса дополнительного профобразования, воинские звания, удостоверения ветерана боевых действий. Также герои СВО получили четыре ордена «Мужества», семь медалей «За отвагу», медаль «Жукова» и медаль ордена за заслуги перед Отечеством II степени с мечами и другие государственные награды.

Фото: Министерство обороны РФ

Специалистами органов жилищного обеспечения уже подобраны и подготовлены места проживания в выбранных регионах страны, для офицеров и контрактников, которые решили после лечения, реабилитации и профессиональной переподготовки продолжить военную службу.

Напомним, министром обороны Российской Федерации принято решение обеспечить возможность дальнейшего прохождения военной службы всеми военнослужащими, получившими ранения в ходе специальной военной операции (по желанию). Полученные новые специальности позволят военнослужащим, получившим ранения, продолжить службу на новых воинских должностях в организациях Минобороны.

СПРАВКА «КП»

Для каждого военнослужащего, получившего тяжелые ранения в СВО, вводится воинская должность в военных комиссариатах, воинских частях, учреждениях и организациях Минобороны России. Это только одно из направлений масштабной программы мер, направленных на социальную реабилитацию военнослужащих, получивших ранения, утвержденной Министром обороны России. В программе также предусмотрены мероприятия по восстановлению здоровья и медицинской реабилитации, индивидуальный подход к определению дальнейшего служебного предназначения и особый порядок прохождения военной службы, предоставление социальных льгот и гарантий, а также жилищное обеспечение.