Дмитрий Песков прокомментировал заявление Шольца о походе с Путиным в Альпы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

…- Дмитрий Сергеевич, Шольц заявил, что не пошел бы с Путиным в турпоход по Альпам (это он общался с согражданами), а пошел бы, например, с Макроном. Как я понял, Шольц Путина просто боится. Возможно, потому, что опасается его реакции на поставку на Украину «Леопардов» с крестами. А если предположить, что Путин все же пошел бы в турпоход по Альпам с Шольцем, что бы тогда было?

Эти вопросы журналист «Комсомольской правды» задал официальному представителю Кремля в пятницу, 14 июля.

- Слушайте, я не знаю, что было бы, - ответил Песков после небольшой паузы. - Вы знаете, куда Путин ходит в турпоходы, где он проводит свои редкие дни отдыха. (Обычно президент бывает в коротких походах в Сибири, в частности - в Хакасии, часто - в компании с Сергеем Шойгу. - А.Г.) Это, однозначно, - не в Альпах, это у нас в стране.

- Спасибо.