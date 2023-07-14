«Почему США не заканчивают конфликт на Украине?»: Виктор Орбан после саммита НАТО пустился в рассуждения

На многие вещи у Орбана свой взгляд, и порой он совсем не совпадает с блоковым «единым верным мнением». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Иногда премьер Венгрии Виктор Орбан говорит вещи, которые ясны и понятны. Например, в эфире радиостанции Kossuth после завершившегося в Вильнюсе саммита НАТО он заявил: «Если бы мы включили Украину в НАТО, это означало бы немедленную мировую войну». Предельно убедительно. Но в том же интервью он вдруг заявляет: «Если американцы захотят, мир (на Украине - ред.) наступит завтра утром. А почему американцы не хотят - это вопрос, над которым думает весь мир». И что, так и не находит ответа? А сам-то Орбан тоже в неведении?

Да нет, все ему тут ясно: «Запад хочет продолжения конфликта». Если бы конфликт, пояснил он, удалось прекратить, а санкции «исчезли», то «существенная часть экономических бед (Европы) в ту же минуту были вылечены». Так чего же не прекращают и с конфликтом, и с санкциями? Конфликт, оказывается, можно прекратить «завтра утром», а экономические хвори вылечить «в ту же минуту». Счастье-то вот оно, близко-близко… Но - «американцы не хотят». Вот и ломай голову, почему?

Венгрия, хоть и член НАТО/ЕС, но известна всем как «кошка, которая гуляет сама по себе». На многие вещи у Орбана свой взгляд, и порой он совсем не совпадает с блоковым «единым верным мнением». Однако здесь венгерскому премьеру союзнические приличия все же не позволяют назвать вещи своими именами, вот он и спрятался за якобы недоумение: и чего это вдруг американцы не хотят, чтобы украинский конфликт закончился завтра утром?

Попробуем ответить за него, причем это совсем не трудно, учитывая, что сам же Орбан и дает в своем интервью явные подсказки. Например, такую: Украина де-факто потеряла суверенитет, получает деньги в основном от США, военные средства - от них же и других стран Запада. Вывод очевиден: Украина - инструмент Вашингтона. Для чего, тоже голову ломать не надо - чтобы «нанести стратегическое поражение России». А это поражение, что тоже секрет полишинеля, не может быть чисто военным, оно мыслится американцам как гибридное действо - обескровливать силы России, военные и экономические, проливая без устали другую славянскую кровь - украинцев и тех же русских. Ну как тут остановиться?

Просто Орбан не может это объяснить так, как можем мы. Причем не «высасывая из пальца», а опираясь на американские же источники, которые призывают готовиться к тому, что конфликт на Украине будет длиться годы. Про выгоду, которую при этом получают США, не говорил только ленивый. Орбан, конечно же, не из них, ему это предельно ясно, но как партнер по блоку, соблюдающий хоть какие-то приличия, вслух называть «красавицу» косорылой не рискует. Ограничился тем, что набросил на нее флер «загадочности» - почему это она с конфликтом кончать не хочет?..

Без сомнения, для Орбана ясна еще одна причина, почему Вашингтон не торопится. Деградация Европы ему только на руку. А если, повторим, конфликт закончится «утром», то уже «вечером» существенная часть европейских экономических бед вылечиваются. Кому это надо? Еще жестче: кому это на руку? Москве, конечно же, ведь главное условие излечения экономики Европы - снятие санкций с России. Нет, нет, заканчивать конфликт рано, европейский клиент еще не созрел, не дошел до нужной Белому дому кондиции. Так что пусть мир еще поломает голову.

Очень примечательно, что все эти высказывания венгерского премьера, включая то, что Украина смотрит на мир со своей точки зрения, но Венгрия не может ее принять, потому что это сразу вовлечет Будапешт в конфликт, прозвучали в контексте подведения итогов прошедшего саммита НАТО. Ведь его главный пафос - поддержка альянсом Украины столько, сколько надо для ее победы над Россией, - без устали накачивается пропагандой Запада. А тут такой конфуз. И конфликт непонятно (на самом деле понятно) для кого нужен, и Украина давно не суверенная страна, и Зеленский, клянча помощь у Запада, использует моральный шантаж… Даже «Правда» советских времен, осуждая «сходку агрессивного блока», лучше бы не сказала.