Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков на прошедшем брифинге рассказал о потерях вооруженных формирований ВСУ, которые они понесли в безуспешных атаках за минувшие сутки: на Донецком направлении в 16 атаках ВСУ потеряло более 280 десантников и морских пехотинцев, на Краснолиманском в трех атаках до 90 военнослужащих, на Южно-Донецком и Запорожском до 210, на Купянском до 20, на Херсонском до 70.

Кроме 670 наемников киевского режима наши воины уничтожили четыре диверсионных группы противника, польскую самоходку «Krab», две американских артиллерийских системы М777 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN-TPQ-36, шесть складов боеприпасов 23-й, 33-й механизированных, 128-й горно-штурмовой бригад, а также 36-й бригады морской пехоты ВСУ, а также десятки танков, бронемашин, самоходок, пушек и пикапов.

За это время оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нашей группировки ликвидированы три пункта управления 22-й, 28-й и 65-й механизированных бригад ВСУ, уничтожен склад топлива для военной техники 36-й бригады морской пехоты ВСУ, нанесены удары 89 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 112 районах.

Конашенков отметил за хорошую боевую работу подразделения противовоздушной обороны, что за сутки сбили девять реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган», а еще 14 украинских беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

455 - самолетов.

242 - вертолета.

5009 - беспилотных летательных аппаратов.

426 - зенитных ракетных комплексов.

10700 - танков и других боевых бронированных машин.

1138 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

5453 - орудия полевой артиллерии и минометов.

11664 - единицы специальной военной автомобильной техники.