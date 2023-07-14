Пользователи VK Видео смогут посмотреть в прямом эфире все матчи Футбольной национальной лиги нового сезона

Для просмотра будут доступны более тысячи игр

VK Видео и Футбольная национальная лига подписали соглашение о сотрудничестве. На платформе пройдут прямые трансляции всех матчей предстоящего сезона. Для просмотра будут доступны более 1000 игр МЕЛБЕТ — Первой Лиги и LEON — Второй Лиги А и Б.

Помимо прямых трансляций, пользователи увидят обзоры матчей и лучшие моменты туров, студии с экспертами, послематчевые интервью с игроками и другой контент от лиги. Все ролики будут размещаться в официальных сообществах Первой и Второй Лиги, а также на витрине платформы VK Видео в разделе «Спорт». Трансляция первого матча между «Торпедо» (Москва) и «Динамо» (Махачкала) пройдёт 15 июля в 19:30.

Николай Дуксин, директор музыкальной экосистемы и департамента видеоконтента VK:

«VK Видео предоставляет пользователям востребованный контент разных тематик. На платформе уже миллионы единиц профессионального контента и более двух миллиардов просмотров в сутки. Прямые трансляции соревнований, особенно популярного в России футбола, всегда привлекают зрителей. Надеемся, что актуальный контент от ФНЛ благодаря VK Видео станет максимально доступным и поможет соревнованиям найти новую аудиторию».

Александр Атаманенко, исполнительный директор ФНЛ:

«Это очень важная для нас история. Теперь зрители получат доступ ко всем матчам ФНЛ на одной платформе. Мы рассчитываем, что удобный и бесплатный просмотр игр расширит нашу аудиторию. Лига и клубы получат прекрасную возможность развивать свои паблики из-за привлечения большого трафика. Мы рады, что у нас появился новый партнёр в области трансляций, и рассчитываем, что наше сотрудничество будет плодотворным и эффективным».

Футбольная национальная лига (ФНЛ) организовывает проведение первенств МЕЛБЕТ — Первой Лиги и LEON — Второй Лиги. ФНЛ объединяет 97 профессиональных футбольных клубов со всей России.