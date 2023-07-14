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Спорт14 июля 2023 12:09

Пользователи VK Видео смогут посмотреть в прямом эфире все матчи Футбольной национальной лиги нового сезона

Для просмотра будут доступны более тысячи игр
Для просмотра будут доступны более тысячи игр

Для просмотра будут доступны более тысячи игр

VK Видео и Футбольная национальная лига подписали соглашение о сотрудничестве. На платформе пройдут прямые трансляции всех матчей предстоящего сезона. Для просмотра будут доступны более 1000 игр МЕЛБЕТ — Первой Лиги и LEON — Второй Лиги А и Б.

Помимо прямых трансляций, пользователи увидят обзоры матчей и лучшие моменты туров, студии с экспертами, послематчевые интервью с игроками и другой контент от лиги. Все ролики будут размещаться в официальных сообществах Первой и Второй Лиги, а также на витрине платформы VK Видео в разделе «Спорт». Трансляция первого матча между «Торпедо» (Москва) и «Динамо» (Махачкала) пройдёт 15 июля в 19:30.

Николай Дуксин, директор музыкальной экосистемы и департамента видеоконтента VK:

«VK Видео предоставляет пользователям востребованный контент разных тематик. На платформе уже миллионы единиц профессионального контента и более двух миллиардов просмотров в сутки. Прямые трансляции соревнований, особенно популярного в России футбола, всегда привлекают зрителей. Надеемся, что актуальный контент от ФНЛ благодаря VK Видео станет максимально доступным и поможет соревнованиям найти новую аудиторию».

Александр Атаманенко, исполнительный директор ФНЛ:

«Это очень важная для нас история. Теперь зрители получат доступ ко всем матчам ФНЛ на одной платформе. Мы рассчитываем, что удобный и бесплатный просмотр игр расширит нашу аудиторию. Лига и клубы получат прекрасную возможность развивать свои паблики из-за привлечения большого трафика. Мы рады, что у нас появился новый партнёр в области трансляций, и рассчитываем, что наше сотрудничество будет плодотворным и эффективным».

Футбольная национальная лига (ФНЛ) организовывает проведение первенств МЕЛБЕТ — Первой Лиги и LEON — Второй Лиги. ФНЛ объединяет 97 профессиональных футбольных клубов со всей России.

Спорт: ФУТБОЛ