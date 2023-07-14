Стартовала Национальная премия в области будущих технологий «Вызов»

Премия призвана отметить фундаментальные прорывы, идеи и изобретения, меняющие ландшафт современной науки и жизнь каждого человека. Ее учредил Фонд развития научно-культурных связей «Вызов» при поддержке Газпромбанка. Партнером выступает правительство Москвы. Награда приурочена к Десятилетию науки и технологий.

Премия станет ежегодной и будет вручаться российским ученым, инженерам, изобретателям по следующим дисциплинам: физика, науки о жизни, науки о материалах, математика и компьютерные науки. При этом учитываются работы за последние десять лет, обладающие значительным потенциалом для качественного улучшения жизни людей и имеющие горизонт практического внедрения от трех до десяти лет. Денежное вознаграждение в размере 10 млн рублей (без дополнительных обременений) будет вручаться каждому из победителей в номинациях «Перспектива», «Ученый года», «Инженерное решение» и «Прорыв», которые охватывают весь спектр будущих технологий.

Прием заявок уже стартовал, он продлится до 14 сентября. Отборочный этап и формирование лонг-листа пройдет с 15 сентября до 15 октября, формирование шорт-листа и определение победителей – с 16 октября до 18 декабря. Торжественная церемония награждения лауреатов премии состоится 19 декабря 2023 года в ЦВЗ «Манеж».

«Общественное признание – это важнейшее условие как для развития карьеры учёного, так и для технологического прогресса всего человечества. Уникальные технологические открытия шаг за шагом приближают всех людей на планете к заветным высотам, раскрывая перед ними новые горизонты. Вспомним начало шестидесятых: Ю.Гагарин в космосе, «физики в почете», любимый киногерой – студент-очкарик, ученые с мировым именем ведут популярные телепрограммы. Их вызов уходящей эпохе звучал как «модно быть умным»! Но так ли значителен общественный статус и авторитет людей науки в современном мире? Настало время задуматься. Национальная премия в области будущих технологий – новый вызов сложившимся форматам в отечественной науке и социокультурном пространстве», – отметил президент Фонда развития научно-культурных связей «Вызов» Леонид Шляховер.