Константин Селезнев: «Не существует невыполнимых задач»

Россияне считают профессию инженера одной из наиболее престижных и доходных, об этом свидетельствует последний опрос ВЦИОМ. В том числе 9% опрошенных заявили, что желали бы этот род занятий для своих детей и внуков. О том, как попасть в эту профессию, какие умения, навыки требуются и какие порой непростые задачи приходится решать, (изданию) рассказал один из лучших в России инженеров – Константин Селезнев.

Совсем недавно он стал полуфиналистом престижного конкурса «Лидеры строительной отрасли», проводимом под эгидой Минстроя РФ. Ранее его компетенции неоднократно получали высокую оценку профессионального сообщества - Селезнев К.А. избран Председателем отделения Российского общества инженеров строительства, является членом Национальной палаты инженеров РФ в высшем статусе «Профессионального инженера», членом Российского союза инженеров-энергетиков, членом Союза развития строительной отрасли РФ, членом Ассоциации инженерного образования России, является сертифицированным Федеральным строительным экспертом РФ.

- Константин Александрович, что повлияло на ваш выбор профессии? Было ли это осознанным решением или так сложились обстоятельства?

- Всё началось в детстве, когда я увидел по телевизору документальный фильм про пирамиды, построенные в Древнем Египте. Меня настолько поразил масштаб и мистическая красота загадочных строений, что это яркое впечатление осталось на всю жизнь. Особенно восхищало и с трудом укладывалось в моей голове, что столь сложные сооружения возводились вручную, без применения современных технологий и спецтехники. Сложно даже представить, скольких усилий и времени потребовалось древним египтянам, чтобы на века оставить человечеству такое наследие. К восхищению добавлялось чувство глубокого уважения к инженерам того времени. Наверное, тогда и зародилось где-то внутри желание стать инженером, чтобы разобраться во всех процессах строительства.

Еще в школе у меня была склонность к точным наукам и проявлялся технический склад ума. Я наблюдал вокруг за развитием технологий и понимал, что всё это создано инженерами разных направлений. Захотелось стать одним из них, чтобы приносить пользу людям.

К моменту получения аттестата о среднем образовании, я уже точно определился с профессией. Родители, будучи сами инженерами, поддержали мой выбор. Огромная благодарность им за это!

Я поступил в Ульяновский государственный технический университет, который успешно окончил в 2005 году, получив диплом инженера.

- Вузы ежегодно выпускают тысячи инженеров, однако вашего уровня удается достигать единицам. Как это получилось, и как от технической работы вы перешли к руководящим должностям?

- Свой профессиональный путь я начал еще во время учёбы в университете, когда подрабатывал на стройке подсобным рабочим: носил строительные материалы, разбирал стены, выполнял всю черновую работу.

Потом мне доверили готовить строительные смеси для каменщиков и плиточников. Постепенно начали ставить помощником в бригады к сантехникам и электрикам. Учился у них всему, впитывал как губка.

Я работал очень много, но самое главное - мне всё было очень интересно. Мою работоспособность и усердие заметили в строительной компании, где я на тот момент работал. Сразу после окончания университета предложили дополнительно сдать профильные экзамены и повысили до мастера строительно-монтажных работ. Мне доверили управление бригадой до 20 человек. Это был мой первый управленческий опыт.

- В вашем портфолио – проектирование и строительство сложных, уникальных и опасных производственных объектов. Где вы получили специализацию в этом направлении, какие именно задачи выполняли?

- Через год после окончания института меня пригласили на работу в АО «Симбирскэнерго». Эта компания на тот момент времени являлась региональным лидером по проектированию и строительству инженерных систем (газопроводы, системы тепло- и электроснабжения, вентиляции и др.) и сооружений (котельные, металлоконструкции и др.), а также строительно-монтажным работам. Я не смог отказаться от такого интересного предложения. За полтора года дорос до начальника производственно-технического отдела. В подчинении было уже порядка 50 человек.

Это был мощный опыт! Именно в АО «Симбирскэнерго» я осознал и убедился на практике, что не существует невыполнимых задач, есть только неправильный подход к этим задачам. За время работы в компании я успешно сдал экзамены на повышение квалификации по 15 направлениям.

Работа по проектированию и строительству технически сложных, уникальных и опасных производственных объектов в компании «Симбирскэнерго» стали для меня обычной каждодневной работой.

- Из предприятия регионального уровня вы перешли работать в одну из крупнейших компаний России «Магнит» (АО «Тандер»), расскажите подробнее, как это происходило?

- Меня привлекал федеральный масштаб, я видел в сети ритейла «Магнит» большие перспективы. Кроме того, импонировал подход руководства компании к жизни и бизнесу. В 2010 году меня пригласили на работу в Ульяновский филиал АО «Тандер», где на тот момент было всего 69 магазинов, а отдел главного инженера состоял из 30 человек.

Через четыре месяца мне дали грамоту, как самому перспективному сотруднику, а позже, благодаря успехам в работе и высокому уровню профессиональных компетенций, повысили до главного инженера филиала.

Я работал практически без выходных и отпусков. Приходилось постоянно расширять свои компетенции и повышать квалификацию, учился сам и обучал своих подчиненных.

Было непросто, зато результаты были налицо: почти за 7 лет я обеспечил строительство и открытие 170 объектов, от магазинов формата «У дома» до больших торговых центров. Собрал мощную команду инженеров и техников под своим управлением. Кстати, из этого состава, после моего ухода из компании, в течение одного года пять человек сами стали главными инженерами и техническими директорами на других предприятиях.

Полученные результаты были отмечены соответствующими наградами от руководства компании. За время моей работы, Магнит вышел на первое место по количеству магазинов по всей России и стал безусловным лидером в ритейле. В тот момент АО «Тандер» занимал третье место в рейтинге частных компаний в России и вошел в топ-1000 компаний мира, поднявшись на 701 место.

К сожалению, в 2017 году в Магните начались глобальные перемены, связанные с продажей сети, и я решил уйти. Далее сотрудничал с другими компаниями, где применял свой опыт, а также получал новый и постоянно повышал квалификацию.

- Энергетика, затем ритейл…следующее ваше место работы – сфера радиофармацевтики, которая имеет свою специфику. На сегодняшний день вы работаете в ГК «РадиоМедСинтез» в должности технического директора. Насколько быстро удалось освоить новое направление, и какие вызовы встали на этом пути?

- Освоить удалось быстро, т.к. за плечами к тому времени уже был мощный опыт и огромный багаж знаний. На скорость освоения также повлияло отношение к работе. Ведь текущее место работы для меня не только профессиональная, но и большая социальная ответственность. Группа компаний «РадиоМедСинтез» является безусловным лидером среди частных компаний России по объемам выпускаемого радиофармпрепарата «Фтордезоксиглюкоза». Этот препарат применяется для точной диагностики онкологических заболеваний методом позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ). На продукции группы проводится более 70% процедур методом ПЭТ в России.

Все объекты «РадиоМедСинтез» относятся к категории не только уникальных и технически сложных объектов, но и являются объектами использования атомной энергии.

Поэтому в компании при подборе кадров предъявляются строжайшие требования к уровню профессионализма специалистов и обладанию ими исключительными знаниями по своим профилям работы. Каждый такой специалист уникален и по всей России чуть ли не в единичном экземпляре.

Пожалуй, главными вызовами можно назвать строительство новых производственных площадок в Новосибирске и Краснодарском крае с самым мощным в России в своем типе производственным оборудованием, а также увеличение мощности существующих производственных площадок, что позволило значительно расширить географию поставок радиофармацевтических препаратов.

Строительство и эксплуатация уникальных инновационных производственных объектов и диагностических центров, в которых десятки тысяч людей своевременно получают диагностику и излечиваются от онкологических заболеваний – это бесценный опыт и особая ответственность: моральная, социальная, профессиональная. Ты осознаешь, что от тебя, в том числе, зависят жизни десятков тысяч людей по стране.

- Константин Александрович, есть ли у вас планы развиваться не только как специалист с большим техническим опытом, но и как управленец? И если есть, то каким путем это реализуется?

- Мне нравится учиться чему-то новому, а потом воплощать это в жизнь. В этом году я бросил вызов самому себе и стал участником Всероссийского конкурса «Лидеры строительной отрасли», который проходит под патронажем Всероссийского центра национальной строительной политики, при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, а также профильных министерств и ведомств, отраслевых институтов, объединений и союзов.

Конкурс призван, прежде всего, содействовать выявлению и поддержке перспективных управленцев, а также получению ими новых знаний, навыков и практического опыта для формирования кадрового резерва управленческих кадров отрасли, создания экспертных рабочих групп устойчивого развития отрасли.

На текущий момент я вышел в полуфинал, попав в заветные 2,5% от всех участников. Из 12 027 участников по итогам первых двух этапов были отобраны только 300 человек. Для меня победа в этом конкурсе — это очередной шаг к новым вершинам.