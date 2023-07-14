58% россиян планируют продолжать работать на пенсии

Из-за пенсионной реформы к 2025 году число работающих пенсионеров в России снизится с 7,9 до 5,6 млн. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Из-за пенсионной реформы к 2025 году число работающих пенсионеров в России снизится с 7,9 до 5,6 млн. Однако, как показал опрос сайта KP.RU, в будущем на пенсии планируют продолжать работать аж 58% россиян. При этом большинство из них (46%) опасаются, что делать это им придется из-за нехватки денег, а не от большого желания трудиться.

«К сожалению, да, ипотеку нужно будет платить еще 10 лет после выхода на пенсию», - жалуется участница опроса.

«Я пенсионер и работаю. Хочу отдыхать, но пенсии не хватает», - рассказывает другая.

«Пенсии, конечно, не хватает, ЖКХ дорожает, продукты тоже, как жить без работы», - вздыхает третий.

Еще 7% также планируют работать на пенсии, но по другой причине. Им е хочется целыми днями сидеть дома, лучше оставаться в тонусе, находиться среди людей в коллективе, вести активный образ жизни.

«А я и так работаю. И останавливаться не собираюсь! Народ, не ленитесь, слезайте с диванов», - говорит участник исследования.

5% также планируют продолжать работать на пенсии, потому что любят свою работу, поучают удовольствие от труда.

А вот третья часть россиян работать на пенсии не планирует. При этом целых 15% россиян говорят, что, возможно, они бы и хотели продолжить трудиться, но здоровье, скорее всего, им этого не позволит. Тем более что работа у многих физически очень тяжелая.

10% опрошенных говорят, что просто хотят отдыхать на пенсии. Наконец, никуда не торопиться, ни перед кем не отчитываться, а просто делать все, что хочется.

«Если пенсии будет хватать, можно и отдыхать! Путешествовать и радоваться жизни», - улыбается респондентка.

6% опрошенных рассчитывают на пенсии больше времени проводить с семьей, возможно, помогать с внуками. А вот оставшиеся 11% пока не знают, как лучше спланировать жизнь на пенсии.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 10,3 тысячи человек.