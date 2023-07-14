«Талантливые ученые станут примером»: на Форуме будущих технологий стартовал прием заявок на премию «ВЫЗОВ»

Автор: Пресс-служба Газпромбанка

НИКТО НЕ МОЖЕТ ОТМЕНИТЬ НАУКУ

«Даже всемогущее правительство РФ не может отменить науку. Это абсолютно исключено», - заявил 13 июля на Форуме будущих технологий в Москве Владимир Путин.

Президент России подчеркнул, что необходимо продлить программу мегагрантов для учёных, а сами гранты и время на реализацию проектов нужно повысить. В стране многие хотят участвовать в интересных научных исследованиях, поэтому тема как никогда актуальна.

Один из шансов заявить о себе - Новая национальная премия в области будущих технологий «Вызов», соучредителем которой выступает «Газпромбанк». Она была открыта на том же Форуме 14 июля и организаторы ждут заявки от тех, кто готов реализовать свои идеи и таланты.

- Премия приурочена десятилетию науки и технологий в России, о котором президент объявил в прошлом году. Учредителями выступают наш фонд и «Газпромбанк». Это одно из направлений развития будущих технологий, главная задача которого - изменение жизни людей к лучшему, - поделился президент Фонда развития научно-культурных связей «Вызов» и председатель Оргкомитета Национальной Премии в области будущих технологий Леонид Шляховер.

Он добавил, что сейчас у жителей России отсутствует полноценный образ ученого, как лидера общественного мнения. Победитель премии «Вызов» как раз может стать таким примером для подражания.

Отбор участников и выбор лауреатов будет проходить по жестким правилам без какого-либо лоббирования. Отмечены будут только самые достойные, а выберет их Научный комитет, состоящий из высококвалифицированных ученых, академиков РАН, видных медиков и химиков, а также научных обозревателей.

- Премия «Вызов» поменяет в лучшую сторону ландшафт науки и технологий. Сейчас непростые времена, но кризис - не только опасность, но и возможность, мы хотим за нее ухватиться, - рассказал председатель комитета, доктор физико-математических наук, профессор Сколтеха Артем Оганов. - Сейчас в научных журналах активные дискуссии на тему того, что российских ученых нельзя награждать, нельзя публиковать, и вообще им лучше уехать из страны. Они считают, что здесь ничего не должно цвести и расти, а мы считаем наоборот.

По словам Оганова, на премию смогут рассчитывать не только авторы новых открытий, но и те, кто делал их в последние 10 лет. Всего четыре номинации - «Перспектива» - вручается ученым до 35 лет за научное достижение, повлиявшее на развитие будущих технологий; «Инженерное решение» - за изобретение, позволяющее продвинуть ту или иную технологию; «Ученый года» - за личный вклад в создание будущих технологий и изменение ландшафта науки; «Прорыв» - за исследование, открывшее путь к созданию будущих технологий. Несомненно, в почете и медицинские открытия, ведь главная цель - помочь человеку.

- Цель наградить достойных, чтобы у других был стимул. Вдохновлять - это самое важное. И все будет честно и по правилам. Я в восторге от нашего комитета, люди квалифицированные, проверенные. Работа будет выстроена по четкому плану, который является конфиденциальным, - добавил профессор.

10 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ И ПОДДЕРЖКА «ГАЗПРОМБАНКА»

Номинированным можно быть как от научного сообщества, так и от самого себя. Форма заявки простая - на ее написание уйдет полчаса. Она доступна на официально сайте премии «ВЫЗОВ».

Соучредителем премии выступил Газпромбанк, который более 30 лет реализует миссию по поддержке и развитию научного и промышленного потенциала страны,

- Мы обладаем обширным опытом и уникальными компетенциями на самых ранних стадиях оценивать прорывные технологии и научные проекты будущего, выявлять перспективные команды и учёных с горящими глазами, чтобы помогать им развиваться и давать важное чувство больших перспектив, - объяснил заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс. - И если сейчас говорят об отмене наших ученых, то наша задача - перевернуть эту игру и помочь им в развитии! Уверены, что она позволит не только отметить заслуги учёных, инженеров и разработчиков, но и будет способствовать популяризации науки по всей России. Наша основная миссия - добиться признания ученых, и того вклада, который они вносят своей работой.

Дмитрий Зауэрс добавил, что премия независимая - круг учредителей будет расширяться. Награда - 10 миллионов рублей, но кроме того, отметил Зауэрс, перспективные идеи будут подводить к готовому продукту, к возможности помочь жителям России. Банк будет также рассматривать среди номинантов проекты для инвестирования и достойные - не останутся без поддержки. «У меня есть мечта, чтобы профессия ученого стала самой востребованной, и молодежь стремилась не в офисы, а в лаборатории»,- отметил Дмитрий Зауэрс.

ЗАЯВКИ НА «ВЫЗОВ» ПРИНИМАЮТСЯ ДО 14 СЕНТЯБРЯ

Премия только стартовала, но ее учредители и разработчики уже строят планы на будущее. Так, в следующем году «ВЫЗОВ» планируют вынести на саммит БРИКС-2024. Таким образом, масштабы станут уже международными. А еще будет организована «ВЫЗОВ JUNIOR» - для старшеклассников и студентов, желающих стать учеными.

Но а пока самое время присылать заявки. Их прием продлится до 14 сентября 2023 года. Подвести итоги и объявить победителей планируют на церемонии в Москве 19 декабря.