Убийцам рано или поздно придется ответить за военное преступление

Кадры страшные, но красноречиво свидетельствующие о преступной сущности киевского режима. Как его руководства, так и наемников, которых оно нанимает для массовых убийств за пахнущие краской доллары.

В этот день оператор российского беспилотника контролировал дорогу вдоль поля юго-восточнее Угледара. О том, что она не заминирована знают не только российские и украинские военнослужащие, но и местные жители.

Первым на дороге появился бронеавтомобиль украинского производства «Казак». Его водитель заметил гражданский автомобиль и группа украинских диверсантов спешилась. Она скрылась в посадке у поля и устроила засаду.

Автомобиль с гражданскими заметили и наши военнослужащие, а потому решили повременить наводить на точку 82-мм и 120-мм минометы. Но тут произошло то, что наши воины увидеть совсем не ожидали: украинские военнослужащие открыли огонь из автоматов по гражданской машине, передает ТАСС. Просто расстреляли ее из кустов. После этого вытащили тела женщины и мужчины на дорогу и стали их осматривать.

Один из украинских военнослужащих с гранатометом незаметно для остальных солдат что-то нашел в вещах погибших и спрятал в свою разгрузку. Это отчетливо видно на кадрах.

После убийства гражданских украинские военные решили замести следы. Они забросали ветками тела убитых, а потом решили отогнать в сторону машину, но завести ее не смогли. Тогда стали толкать. Но сил не хватило (багажник машины был загружен домашними вещами). Тогда они догадались столкнуть автомобиль на обочину своим броневиком «Казак».

Налетчики действуют довольно организованно. Можно предположить, что проворачивают они подобные ограбления не в первый раз (в Европе жизнь сейчас дорогая).

Поджечь расстрелянный автомобиль наши воины им не дали. Ударили из минометов. Дальше дело за следствием, которое должно установить имена погибших беженцев.

Убийцам рано или поздно придется ответить за военное преступление.