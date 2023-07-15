Зеленский хочет спасти убийцу: как президент Украины формирует обменный фонд

В результате суд выбрал в качестве меры пресечения настоятелю лавры арест и содержание в СИЗО Фото: REUTERS

Режим Зеленского одержал еще одну промежуточную победу в борьбе с канонической Украинской православной церковью (УПЦ) – по ходатайству прокуратуры Соломенский суд Киева провел заседание по изменению меры пресечения настоятелю Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу, который до сих пор находился под домашним арестом. Поскольку митрополит ничего не нарушал в правилах поведения, прокурорам пришлось объявлять ему новую "пидозру", чтобы иметь формальный повод закатать его в СИЗО. Они так и сделали – выкатили ему объявление в "разжигании религиозной розни" и "оправдании действий РФ". И вышли в суд с ходатайством в рамках уже этого дела отправить Павла уже не под домашний арест, а в СИЗО с возможностью под залог в 60 млн гривен.

В суде прокурор привел такие "доказательства" вины митрополита, что хоть стой, хоть падай. Более того, представитель обвинения цитировал высказывания Павла в телефонных разговорах, из чего следует, что телефон был на "прослушке", а раз материалы фигурируют в уголовном деле, то прослушивали одного из иерархов УПЦ вполне официально и с санкции.

Чем же именно провинился митрополит перед командой Зеленского, стало ясно из приведенных прокурором цитат:

- "придурки-маразматики в Америке говорят, что молятся о мире и тут же оружие суют";

- "в Тернополе все друг друга уже бьют и отдают прямо на фронт. Они это, наверное, делают, чтобы выбить восточную и центральную Украину, вся эта бандеровщина там будет процветать";

- "там это все не Украина, будем откровенно говорить. Там все Польша, Венгрия. Территориально это Украина, но народ там далеко не украинский";

- "Америка бьется с Россией до последнего украинца".

И так далее. Митрополит вместе со своим адвокатом отбивались, как могли.

- Я не признаю этих обвинений, я готов свидетельствовать на Евангелии. Прокурор сам не знает, что читает, что такое устав церкви, потому что в церкви никогда не был. Даже если те разговоры, про которые говорит прокурор, имели место быть, то сам прокурор заявляет, что это были разговоры по телефону, не публично, а в личном разговоре. Но это все неправда, - заявил Павел в ходе своего выступления в суде и сказал главные слова своей речи. - Я никогда не был на стороне агрессора, я никогда не был на стороне Путина

В результате суд выбрал в качестве меры пресечения настоятелю лавры арест и содержание в СИЗО с возможностью выхода под залог в 33 млн гривен, что эквивалентно примерно 853 тысячам долларов США.

Митрополит отдал свой посох и крест адвокату и под конвоем полицейских, как был в церковном облачении, отправился в СИЗО, где пробудет, как минимум, до 14 августа.

Знакомые с ситуацией эксперты считают, что решение о мере пресечения митрополиту Павлу принималось непосредственно Зеленский, и видят, как минимум, две причины для него иррациональную и рациональную. Иррациональная заключается в том, что Зеленский вернулся из Вильнюса после саммита НАТО в состоянии крайней раздражительности и просто не смог удержаться, чтобы кому-нибудь не отомстить, не сходя с места. Рациональная же мотивация заключается в том, что Зеленский намерен вытащить по обмену убийцу бывшего командира подлодки "Краснодар" Станислава Ржицкого украинского каратиста Сергея Денисенко и формирует сейчас "обменный фонд" из ВИП-персон. Как и следовало ожидать, по известной методике Киева "менять украинцев на украинцев".

Правда, непонятно, зачем Москве менять убийцу и террориста на человека, который публично заявлял, что он "всегда был противником агрессора" и "никогда не был на стороне Путина"?

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