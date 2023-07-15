Байден сходит с ума? Президент США попытался укусить ребенка

Перепуганный ребенок начал плакать, но Байден не оставлял своих попыток наладить контакт

Заканчивая свой европейский вояж, президент США Джо Байден отправился в аэропорт Хельсинки, откуда должен был вылететь домой. Его провожали сотрудники американского посольства в Финляндии, многие из которых взяли с собой детей, дабы те увидели пока еще живого главу Белого дома.

Формальная церемония не обошлась без инцидентов: Байден увидел маленькую девочку и, судя по всему, решил поиграть с ней: он подошел к ней и попытался… укусить ее за плечо.

Перепуганный ребенок начал плакать, но Байден не оставлял своих попыток наладить контакт с ним, и он решил еще и поцеловать девочку в голову. Что, впрочем, ребенка так и не успокоило.

Все это попало на видео и было немедленно опубликовано в Сети. Пользователей шокировало поведение президента США, люди считают, что Байдену уже давно пора на покой.

Старательно поддерживающий свой образ примерного отца и дедушки Байден часто заигрывает с детьми, что не мешает ему отказываться от комментариев по поводу еще одной своей внучки - внебрачной дочери младшего сына.

Байден-младший отказывался от признания отцовства девочки, которую четыре года назад ему родила стриптизерша. Но анализ ДНК подтвердил его неправоту.