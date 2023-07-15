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В мире15 июля 2023 7:10

Байден сходит с ума? Президент США попытался укусить ребенка

Перепуганный ребенок начал плакать, но Байден не оставлял своих попыток наладить контакт
Людмила ПЛОТНИКОВА
Перепуганный ребенок начал плакать, но Байден не оставлял своих попыток наладить контакт

Перепуганный ребенок начал плакать, но Байден не оставлял своих попыток наладить контакт

Заканчивая свой европейский вояж, президент США Джо Байден отправился в аэропорт Хельсинки, откуда должен был вылететь домой. Его провожали сотрудники американского посольства в Финляндии, многие из которых взяли с собой детей, дабы те увидели пока еще живого главу Белого дома.

Формальная церемония не обошлась без инцидентов: Байден увидел маленькую девочку и, судя по всему, решил поиграть с ней: он подошел к ней и попытался… укусить ее за плечо.

Перепуганный ребенок начал плакать, но Байден не оставлял своих попыток наладить контакт с ним, и он решил еще и поцеловать девочку в голову. Что, впрочем, ребенка так и не успокоило.

Все это попало на видео и было немедленно опубликовано в Сети. Пользователей шокировало поведение президента США, люди считают, что Байдену уже давно пора на покой.

Старательно поддерживающий свой образ примерного отца и дедушки Байден часто заигрывает с детьми, что не мешает ему отказываться от комментариев по поводу еще одной своей внучки - внебрачной дочери младшего сына.

Байден-младший отказывался от признания отцовства девочки, которую четыре года назад ему родила стриптизерша. Но анализ ДНК подтвердил его неправоту.

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