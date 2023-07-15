Россиянка стала заложницей и рабой безумного влюбленного турка: Развязка драматичной истории

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Семилетняя история борьбы россиянки Светланы Хайдаровой за общего ребёнка от гражданина Турции Нури Караджа набирает обороты – на этот раз, к счастью, в положительном направлении.

Знакомство россиянки и турка, приведшее к неудачному замужеству и рождения ребёнка, произошло 8 лет назад на анталийском курорте. Светлана, очарованная симпатичным барменом в отеле, не знала, что жить придётся в глухой деревне далёкой турецкой провинции недалеко от сирийской границы. Не знала она, что Нури, казавшийся тогда верхом галантности, окажется настоящим садистом, который превратит её жизнь и жизнь собственного ребёнка в ад. Последовал развод, который, однако не решил главной проблемы: как быть с ребёнком, гражданином Турции, которого никак нельзя было уже вывезти в Россию? Светлана стала заложницей ситуации. Издевательства уже бывшего мужа были нестерпимы, но и оставить сына и уехать она не могла. Света подала в суд на Нури, а сама жила в Анталье в ожидании судебного решения. Апогей наступил в середине июня, когда бывший муж напал на неё и нанёс три удара ножом в область живота.

Светлане повезло, она осталась жива. Ей сделали операцию в местной больнице, где она провела несколько дней. Полиция задержала Караджу, а ребёнка турецкие власти отправили в детский спецприёмник в город Шанлыурфа на юго-востоке Турции - по месту жительства его бабушки и дедушки по отцу. Судебное заседание ожидается. По словам адвокатов, до суда увидеться с ребёнком не представляется возможным.

Однако несколько раз в неделю родные бывшего мужи Светланы звонили ей и включали видеосвязь из учреждения, где находится её сын.

- Я не могла никак понять, как им удаётся попадать в спецприёмник? – поражается Светлана. - Ведь все говорили, что до суда ребёнка вообще никто не может видеть. Они ответили, что пройти можно, и более того, директор приюта удивляется, почему мама не приезжает?

Светлана тут же отправилась в Шанлыурфу. Родственники встретили её на вокзале и сразу же поехали в приют.

- Там можно встречаться полчаса, но мне на общение с ребёнком дали аж два часа. Когда время истекло, сын понял, что мама уходит, и закатил там такую истерику – сбежались охранники, преподаватели, даже с кухни повара пришли, все смотрят на нас. А ребёнок в меня вцепился и просит директора: «Ну пожалуйста, почему только два раза в неделю?! Дайте мне с мамой побыть!». Видимо, директор проникся и сказал, что подготовит документ, согласно которому я заберу ребёнка к себе до суда. Так и сделали.

Сейчас Светлана живёт в Шанлыурфе у родных бывшего мужа, ждёт суда.

- Как ни странно, его родители ко мне стали хорошо относиться – без оскорблений и скандалов, как было раньше. Видимо, чувствуют за собой вину их сына. Говорят мне, чтобы я забирала ребёнка и уезжала в Россию. «С Нури ты всё равно жить не собираешься, а ребёнку нужна мать», - говорят. Я безумно рада что сын наконец со мной. Он от меня не отходит, боится, просит, чтобы я его больше никому не отдавала. «Я очень хочу с мамой в Россию», - говорит он всем. Я отвечаю, что больше с ним не расстанусь.

KP.RU продолжает следить за развитием событий.

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