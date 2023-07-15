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15 июля 2023 9:38

Россиянка стала заложницей и рабой безумного влюбленного турка: Развязка драматичной истории

Власти Турции отдали до суда ребёнка россиянке, пережившей покушение бывшего мужа
Алёна ПАЛАЖЧЕНКО
Фото предоставлено героиней публикации

Фото предоставлено героиней публикации

Семилетняя история борьбы россиянки Светланы Хайдаровой за общего ребёнка от гражданина Турции Нури Караджа набирает обороты – на этот раз, к счастью, в положительном направлении.

Знакомство россиянки и турка, приведшее к неудачному замужеству и рождения ребёнка, произошло 8 лет назад на анталийском курорте. Светлана, очарованная симпатичным барменом в отеле, не знала, что жить придётся в глухой деревне далёкой турецкой провинции недалеко от сирийской границы. Не знала она, что Нури, казавшийся тогда верхом галантности, окажется настоящим садистом, который превратит её жизнь и жизнь собственного ребёнка в ад. Последовал развод, который, однако не решил главной проблемы: как быть с ребёнком, гражданином Турции, которого никак нельзя было уже вывезти в Россию? Светлана стала заложницей ситуации. Издевательства уже бывшего мужа были нестерпимы, но и оставить сына и уехать она не могла. Света подала в суд на Нури, а сама жила в Анталье в ожидании судебного решения. Апогей наступил в середине июня, когда бывший муж напал на неё и нанёс три удара ножом в область живота.

Светлане повезло, она осталась жива. Ей сделали операцию в местной больнице, где она провела несколько дней. Полиция задержала Караджу, а ребёнка турецкие власти отправили в детский спецприёмник в город Шанлыурфа на юго-востоке Турции - по месту жительства его бабушки и дедушки по отцу. Судебное заседание ожидается. По словам адвокатов, до суда увидеться с ребёнком не представляется возможным.

Однако несколько раз в неделю родные бывшего мужи Светланы звонили ей и включали видеосвязь из учреждения, где находится её сын.

- Я не могла никак понять, как им удаётся попадать в спецприёмник? – поражается Светлана. - Ведь все говорили, что до суда ребёнка вообще никто не может видеть. Они ответили, что пройти можно, и более того, директор приюта удивляется, почему мама не приезжает?

Светлана тут же отправилась в Шанлыурфу. Родственники встретили её на вокзале и сразу же поехали в приют.

- Там можно встречаться полчаса, но мне на общение с ребёнком дали аж два часа. Когда время истекло, сын понял, что мама уходит, и закатил там такую истерику – сбежались охранники, преподаватели, даже с кухни повара пришли, все смотрят на нас. А ребёнок в меня вцепился и просит директора: «Ну пожалуйста, почему только два раза в неделю?! Дайте мне с мамой побыть!». Видимо, директор проникся и сказал, что подготовит документ, согласно которому я заберу ребёнка к себе до суда. Так и сделали.

Сейчас Светлана живёт в Шанлыурфе у родных бывшего мужа, ждёт суда.

- Как ни странно, его родители ко мне стали хорошо относиться – без оскорблений и скандалов, как было раньше. Видимо, чувствуют за собой вину их сына. Говорят мне, чтобы я забирала ребёнка и уезжала в Россию. «С Нури ты всё равно жить не собираешься, а ребёнку нужна мать», - говорят. Я безумно рада что сын наконец со мной. Он от меня не отходит, боится, просит, чтобы я его больше никому не отдавала. «Я очень хочу с мамой в Россию», - говорит он всем. Я отвечаю, что больше с ним не расстанусь.

KP.RU продолжает следить за развитием событий.

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