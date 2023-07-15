Камала Харрис призвала уменьшить население Земли

Оговорки и ляпы стали фирменным стилем нынешней администрации Белого дома Фото: REUTERS

Выступая на международной конференции, вице-президент США Камала Харрис призвала… уменьшить численность населения Земли. Согласно тексту ее речи, это необходимо сделать «ради будущего поколения».

- Когда мы будем вкладывать в чистую энергию, в электрический транспорт и уменьшим население, большее количество наших детей смогут дышать чистым воздухом и пить чистую воду, - сказала Харрис.

Недоумевающие участники конференции и освещавшие мероприятие представители СМИ не знали, что и думать. Но спустя некоторое время выяснилось, что Харрис оговорилась.

На сайте Белого дома опубликовали стенограмму выступления второго по значимости американского политики, но внесли в нее поправки. Из которых стало понятно, что вместо «загрязнение» (pollution) Харрис почему-то произнесла «население» (population).

Оговорки и ляпы стали фирменным стилем нынешней администрации Белого дома, и безусловным чемпионом в этом стал президент Байден, путающий не только слова и мысли, но и частенько теряющийся в пространстве и времени.