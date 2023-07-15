Европа и США бессильно подчинились: как Россия отказала Украине во вступлении в НАТО

Зеленский и его команда обещали Западу: дайте нам оружие и технику, а мы не подведем Фото: REUTERS

Хочет Зеленский этого или нет, но тема его провала на саммите НАТО еще не одну неделю будет оставаться центральной в политикуме Украины, или как там это называется. Многие в Незалежной сейчас ставят Западу в вину его непоследовательность, неготовность идти до конца в поддержке Украины, но в том, что произошло в Вильнюсе есть и гигантская доля вины самого Зеленского, а вернее, наших российских заслуг.

Вспомним, что Зеленский и его команда обещали Западу: дайте нам оружие и технику, а мы не подведем, разобьем "русню", погоним ее чуть ли не до Урала. Прогнозы успешного "контрнаступа" ВСУ от украинских экспертов и официальных лиц не сходили со страниц местных и мировых СМИ, и единственное, в чем соревновались авторы этих прогнозов между собой, так лишь в том, будет наступление просто успешным или суперуспешным, осуществится ли прорыв ВСУ до, как минимум, украинского побережья Азовского моря за 2-3 дня или за 2-3 недели, как любил говорить один украинский пропагандист.

Он, кстати, давеча сильно пришел в разум и, всхлипнув для правдоподобия, признался, что если Украина вдруг исчезнет с глобуса, то мир особо горевать не станет, попечалится 2-3 дня для приличия, и все на этом закончится. Думается, что сильно переборщил со временем. Пары часов вполне хватит, чтобы помянуть покойника недобрым словом.

В общем, Запад перед саммитом рассчитывал на одни итоги наступления, а Киев не смог, как ни тужился, выполнить ни одного своего обещания. И Запад, как призналась вице-премьер украинского правительства Ольга Стефанишина, "стал сомневаться в победе Украины". Результатом чего и стала такая невнятная резолюция, отсутствие конкретных обещаний, оттягивание Украиной собственного конца посредством вступления в НАТО и т.д.

А потому можно не сомневаться, что если бы не стойкость наших бойцов на своих позициях, о которых разбиваются волны украинского наступления, не их воинские умения и мастерство, то Зеленскому на саммите могли бы поднести все, что он хотел, да еще и на блюдечке с голубой каемочкой.

И потому всякие оппозиционные депутаты в Верховной раде могут даже матом опускать Зеленского, заявляя, что он "сошедший с ума (относительно литературный синоним употребленного эпитета) комик и совершенно дерьмовый президент". Но Зеленский в данном случае сделал все, что смог, в деле уничтожения Украины. А остальное зависело уже не от него. Россия отказала Украине во вступлении в НАТО, потому что НАТО страшно вступать в открытый конфликт с Москвой.

Примечательно при этом, что команда Зеленского сейчас всячески вытягивает своего патрона из той дурно пахнущей субстанции, в которую они вляпали себя и Украину. И со всей старательностью и потужными усилиями пытаются теперь убедить всех, что Киеву ничуть не отказали в приглашении в НАТО.

- Такая версия имеет право на существование с точки зрения логики, но опять же: даже то, что я услышал от президента Байдена (все услышали, просто мы услышали более подробно за закрытыми дверями), и публично президент Байден четко сказал, что теперь ни у кого не должно оставаться сомнений в том, что Украина будет членом НАТО, - пышаясь перед телекамерами, заявил глава МИД Незалежной Дмитро Кулеба (это не только ругательство и диагноз, но еще и фамилия) в интервью ICTV. - Когда президент Соединенных Штатов делает такое заявление, очевидно, что он берет на себя определенное политическое обязательство

Хоть самому себе Кулеба мог бы и не врать. Байден не помнит, что он делал пять минут назад, а тут он с чего-то будет брать на себя какое-то обязательство… Лучше бы ориентировался на более вменяемых людей из истэблишмента США.

- Россияне все еще имеют определенный потенциал противовоздушной обороны. У них есть и воздушный потенциал. И то количество F-16, которое будет предоставлено, возможно, не является идеальным для того, что происходит сейчас, - такими словесными кружевами директор операций объединенного штаба Пентагона Дуглас Симс аргументировал отказ передавать сейчас F-16 Украине. И это при том, что истребители должны были передавать не США, а страны Европы.

А представитель разведывательного управления Минобороны США Джон Киршхофер, как сообщило агентство Bloomberg, и вовсе сказал, что "военный конфликт между Россией и Украиной зашел в тупик. И тут следует правильно понимать слова американца: для них тупик – это вариант, когда Украина не сможет победить. Вариант с победой России они изначально не запускают в свои головы, потому что тогда придется признать реальность, которая их страшит. А ведь придется… Но ведь тогда получается, что Украину в НАТО так и не примут, потому что в Вильнюсе еще раз четко обозначили, что даже приглашение только после победы. И то не сразу.

И "вишенкой на торте" здесь можно считать признание официального представителя Госдепартамента США Андреа Калан, которая фактически отказала Киеву в гарантиях вступления Украины в НАТО, несмотря на все выданные обещания: "Пока нельзя сказать, будет ли приглашение позже. Мы не можем сказать, что может быть завтра".

По сути, подтверждено не обещание приглашения, а отказ во вступлении. Отказ со стороны России. И это все безотносительно того, кто там во главе Украины, Зеленский ли, Кличко, Усик, Порошенко, или какой-нибудь рептилоид-инопланетянин.