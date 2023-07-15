Турция пылает: Могут ли страшные пожары помешать туристам и испортить отдых

Жара в Турции продолжается, и пожары постоянно возникают в разных частях страны Фото: EAST NEWS

Турция вновь во власти лесных пожаров, ежегодно накрывающих страну в жаркое летнее время. Больше всего паники наводят пожары, бушующие в туристических районах страны – в провинциях Мугла, Анталья. Во-первых, там самые густые хвойные леса, во-вторых, опасность рядом с туристическими объектами оправдано вызывает волнение и напряжённость среди иностранных туристов, что сказу сказывается на доходах туристического сектора.

Кроме этого, лесных насаждений в Турции не так много – климат не позволяет, поэтому власти и население относится к лесным насаждениям с особым вниманием и даже трепетом. Лесные пожары в стране воспринимаются как катастрофа, а любые запретные действия в лесах – разведение костров караются самым суровым образом.

В этом месяце лесные пожары ударили по провинциям Измир, Мугла, Балыкесир и Кахраманмараш. Турецкие пожарные совместно со специалистами Департамента по чрезвычайным ситуациям (AFAD) отчаянно сражаются со стихией, и в большинстве районов пожары уже удалось взять под контроль – продолжаются работы по охлаждению.

Самый опасный пожар возник накануне рядом с аэропортом Миляс-Бодрум, где на тот момент температура воздуха превышала 43 градуса. К счастью, в настоящий момент и с этим удалось справиться:

«В результате усилий по тушению с воздуха и с суши взят под контроль лесной пожар в Милясе. Остужаем лес», - заявил на пресс-конференции министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы.

Жара в Турции продолжается, и пожары постоянно возникают в разных частях страны, где есть, чему гореть. В Турции ощущается серьёзный недостаток воздушных средств, предназначенных для тушения лесных пожаров, что со всей очевидностью показала трагедия два года назад, когда невиданные по размаху пожары охватили сразу 30 провинций. Тогда на помощь турецким спасателям поспешили российские экипажи на наших самолётах-амфибиях Бе-200, которые показали отличный результат.

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить на ближайшей встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным вопрос закупки Турцией нескольких самолётов-амфибий для тушений лесных пожаров.

«Надеемся, что мы обсудим во время наших будущих переговоров с уважаемым Путиным возможность приобретения Турцией нескольких самолётов-амфибий, которые показали высокую эффективность при тушении пожаров», - сообщил Эрдоган турецким журналистам, возвращаясь с саммита НАТО из Вильнюса.

Сегодня температура воздуха в Анталье 41 градус, в Бодруме - 37. Обстановка в лесах остаётся раскалённой в буквальном смысле слова.

Россияне, отдыхающие в Турции, пока не обращались в российские дипмиссии из-за пожаров, бушующих в курортных регионах страны, сообщило генконсульство России в Анталье.