Сергей Лавров открыл генкосульство России в пляжной столице Таиланда

Первоначально глава МИД РФ планировал ограничиться переговорами в индонезийской столице Джакарте Фото: REUTERS

Посещение Таиланда в программе визита Сергея Лаврова появилось буквально за несколько дней до начала этой командировки. Первоначально глава МИД РФ планировал ограничиться переговорами в индонезийской столице Джакарте. Но на обратном пути в Москву было решено сделать остановку там, где не требуют закрывать, а наоборот приветствуют открытие новых наших диппредставительств.

Часть пятницы Лавров сидел за одним столом с госсекретарем США Энтони Блинкеным и главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, которых практически невозможно назвать друзьями России. Все трое вместе с еще двумя десятками министров иностранных дел принимали участие в совещании в формате Восточноазиатского саммита. Ни Блинкен, ни Боррель с Лавровым не общались на полях этой встречи. Да Лавров и не планировал с ними говорить. У него и так было полно собеседников. В Джакарте он провел почти двадцать двусторонних встреч.

А поздним вечером в пятницу Ил-96 авиакомпании «Россия» уже приземлился в Пхукет. Субботним утром туристы отправились на местные пляжи, а Сергей Лавров и остальные члены нашей делегации – на переговоры с вице-премьером, министром иностранных дел Таиланда Доном Праматвинаем.

В тот самый момент, когда главы МИД России и Таиланда пожимали друг другу руки, вялотекущий дождь на улице превратился в настоящий тропический ливень. «Хорошая примета», - заметил один из высокопоставленных российских дипломатов.

Сразу после переговоров министр отправился принимать участие в открытии Генерального консульства РФ в городе Пхукет.

- Сегодня с моим коллегой господином министром иностранных дел Таиланда мы говорили о тех шагах, которые необходимо предпринять, чтобы карты российской платежной системы мир использовались здесь без каких-либо проблем. Это придаст дополнительный импульс увеличению туристического потока, — в частности, сказал Сергей Лавров.

Там же состоялась встреча Лаврова с соотечественниками. Затем в аэропорт и десятичасовой перелет часов до Москвы.