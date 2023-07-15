Украинцы затягивают пояса на поляках и чехах

Еврокомиссия стоит перед выбором, кого ей защищать – собственные страны-члены ЕС с их экономикой или же остатки экономики Украины. Фото: REUTERS

В Европе все больше начинают прозревать в отношении украинцев и Украины. Чехи, например, очень сильно удивились, когда оказалось, что все билеты на поезда и автобусы из Чехии на Украину распроданы до середины августа. И купили их не чехи, а украинские беженцы.

- Может быть, это покажется странным только мне, но в своей жизни я не слышал, чтобы кто-то ездил в отпуск в зону боевых действий, - удивился политик Марек Курта и выразил свои сомнения в том, действительно ли речь идет о военных беженцах. - Как можно называть военными беженцами тех, кто едет "отдыхать" в страну, из которой бежал? Причем еще на пособия, которые получил в статусе беженца? Политики в красивых костюмах говорят, что нам придется потуже затянуть пояса. Но как только речь заходит об иностранцах, значит, денег достаточно. Как говорится: тупой, кто дает, еще тупее, кто не берет...

В Финляндии вот тоже местные фермеры недовольны, что украинские беженцы не захотели собирать клубнику. И в Польше аналогичная история. А они ведь еще и яблоки тоже не станут собирать. А кому это делать? 320 тысяч беженцев в Чехии, побольше миллиона в Германии, миллион с лишним в Польше.

Впрочем, Польшу терзают не только беженцы, но и Еврокомиссия, которая не хочет идти на выручку местным фермерам, готовыми вспыхнуть и пойти бунтовать. Профессор Варшавского университета естественных наук Аркадиуш Артышак дал откровенное интервью изданию Rzeczpospolita, в котором нарисовал честную и правдивую картину бедствия под названием "украинское зерно". По словам профессора, "за весь прошлый год импорт украинского зерна в Польшу вырос в 168 раз в сравнении с показателями за 2021 год, а ввоз кукурузы увеличился за тот же период в 300 раз. Кроме того, за первые четыре месяца 2023 года в Польшу было ввезено в 610 раз больше украинской пшеницы, чем за аналогичный период 2022 года". При этом, как отметил Артышак, хотя эти данные и шокировали его, но, скорее всего, они не учитывали поставки в Польшу так называемого "технического" зерна.

Сейчас в стране действует запрет на импорт украинского зерна, гораздо более дешевого, чем польского, который заканчивается 15-го сентября. И польские фермеры-растениеводы молятся, чтобы это запрет был продлен, как просит Еврокомиссию Варшава. А вот польские фермеры-животноводы, у которых зерно составляет важнейшую часть кормов скота, наоборот, молятся, чтобы запрет был снят, и они могли бы сейчас купить зерно с Украины еще дешевле. Растениеводы пищат, что они в шаге от краха, а когда поставки зерна с Украины прекратятся, выращивать зерно в Польше будет уже некому, и фермеры–животноводы обанкротятся вслед за ними. Пять восточноевропейских стран объявили Украине фактически зерновой бойкот (некоторые не только зерновой, но и фруктовый, молочный и т.д.), который может закончиться 15 сентября. И, хотя его судьба сейчас неизвестна, закупочные компании предпочитают сейчас не покупать у местных фермеров польское зерно – вдруг да ограничения на импорт снимут, и они будут буквально купаться в дешевом украинском зерне.

Впрочем, это далеко не все проблемы, с которыми столкнулись фермеры в Польше. Оказалось, что их украинские коллеги, грубо говоря, загадили и всю польскую малину. А все из-за того, что они завалили Польшу своей мороженой малиной (а еще и клубникой) по демпинговым ценам. В 2022-м году 42 тысячи польских фермеров собрали на своих гектарах 105 тысяч тонн малины. А в нынешнем году польские предприятия и компании получили с Украины 22 тысячи тонн замороженной малины, чего в Польше и предположить не могли.

Еврокомиссия стоит перед выбором, кого ей защищать – собственные страны-члены ЕС с их экономикой или же остатки экономики Украины. И у каждого решения плюсы сомнительны, зато минусов хватает с избытком. При этом, Украина никуда из этого уравнения, не имеющего решения, не денется. А решать надо сейчас.

Кому-то придется затягивать пояса на европейцах и дальше. Примерно так, как Украина уже затянула их на чехах и поляках.