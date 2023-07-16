Заворотнюк показала редкие кадры семейного торжества

Анастасия Заворотнюк с дочерью Анной. Фото: соцсети.

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна недавно вернулась из Дубая в Россию. В Эмиратах, куда она уехала вслед за мужем, девушка жила последние полгода. Но лето Анна решила провести со своей семьей в Москве. В соцсетях Заворотнюк-младшая поделилась редкими кадрами семейного торжества. Девушка показала, как прошел праздник в честь 23-летия ее брата Майкла.

Торжество устроили на корабле. К Анне и Майклу присоединился сводный брат Артем, родившийся у их отца, бизнесмена Дмитрия Стрюкова, в новом браке. С Анастасией Заворотнюк предприниматель развелся после того, как в 2006 году она ушла от него к партнеру по съемкам Сергею Жигунову.

Анна опубликовала на своей странице видео праздника: сотрудники ресторана принесли Майклу торт и спели в честь него песню. Чуть позже Анна сфотографировалась вместе со своими братьями. Майкл закончил юридический факультет МГИМО, несколько дней назад он получил диплом. Кроме права он очень увлечен музыкой. Сын актрисы пишет песни в стиле блэк-метал. Младший брат Артем учится в школе.

Анна сфотографировалась с братьями Майклом и Артемом. Фото: соцсети.

На семейном торжестве также присутствовал Дмитрий Стрюков, девушка именинника София и бабушка – мама Анастасии Заворотнюк. А вот младшей дочери актрисы Милы там не было. Дочь актрисы и фигуриста Петра Чернышева родилась в октябре 2018 года. Вскоре у Анастасии Заворотнюк диагностировали глиобластому – опухоль мозга. Актриса прошла несколько курсов химиотерапии, лечилась за границей и в России. Отечественные врачи применили для ее лечения инновационный препарат, сотворивший чудо: Анастасии стало лучше, у нее началась ремиссия.

Чтобы побыть рядом с больной женой, Петр Чернышев этим летом отказался от выгодного проекта. Фигурист не будет участвовать в новом сезоне шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Спектакль сейчас идет в олимпийском «Сочи Парке». Петр Чернышев всегда исполнял в нем главную роль. По словам Татьяны Навки, спортсмен сейчас занят новыми проектами в Москве. В столице он остался, чтобы провести лето с семьей. Поклонники увидели в этом тревожный сигнал: в Сети предполагают, что состояние актрисы могло ухудшиться. Возможно, именно поэтому дочь звезды «Моей прекрасной няни» Анна спешно вылетела в Россию.