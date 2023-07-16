Фото: сайт здоровое-питание.рф

Сегодня отмечаем прекрасный праздник – День вкусной еды. Поговорим о том, без чего она невозможна – хороших продуктах. Как их выбрать? На что нужно обратить внимание в первую очередь?

1. Как выбрать хорошее мясо

Самый достоверный способ определить свежесть мяса – надавить на него подушечкой пальца. Если после этого поверхность быстро приняла прежнюю форму – значит, мясо свежее.

На ощупь свежее мясо чуть влажное и гладкое. Если сделать небольшой надрез и надавить, то из него должен пойти прозрачный алый сок. У несвежего мяса сок мутный, поверхность может быть как вообще сухой, так и чрезмерно влажной и очень липкой.

Цвет мяса может варьироваться от светло-красного до темно-бордового, этот параметр зависит от возраста животного. Но на свежем мясе не должно быть обширных темных пятен, они появляются, когда продукт лежит более 24 часов при комнатной температуре. На поверхности мяса могут быть темные прожилки. Чаще всего они образуются в результате выделения йода из волокон – это не опасно для здоровья.

Качественное мясо куриной грудки имеет приятный нежно-розовый цвет. Длительно хранившийся продукт теряет влагу, становится темно-розовым, а при порче – серым, покрывается слизью. Мясо окорочков и бедрышек, в отличие от грудки, имеет более насыщенный яркий розовый цвет, а у домашней птицы – даже красный.

2. Как выбрать качественную рыбу

Лучше всего рыбу покупать в специализированных магазинах, оснащенных холодильным оборудованием, специальными витринами, где имеются условия для выбора товара, есть вся необходимая информация о продавце и изготовителе.

Перед покупкой рыбу лучше понюхать. Как ни странно, свежая рыба рыбой и не пахнет. Однако может быть запах водоема (моря, речной воды и даже тины). Если почувствовали резкий неприятный запах (к примеру, аммиачный), от покупки такой рыбы лучше отказаться.

Потрогайте туловище рыбы. Тушка должна быть упругой, однородной, не должно быть избытка слизи, темных пятен или непривычной для данного сорта рыб окраски. Верный признак того, что рыба испортилась, – наличие зеленоватых пятен на брюхе.

Отдельное внимание стоит уделить жабрам. У хорошей, свежей рыбы жабры насыщенного красного цвета. Серые, почерневшие жабры в сочетании с неприятным запахом сигнализируют о некачественном продукте. У свежей рыбы глаза ясные, прозрачные и выпуклые. Если глаза «усохли» или «ввалились», значит, рыба провела на прилавке больше времени, чем положено.

3. На что обратить внимание при выборе овощей и фруктов

Отдавайте предпочтение сезонным овощам. Они должны быть без повреждений, иметь однородный цвет и свойственную виду окраску. Когда вы выбираете овощи, внимательно посмотрите на товар – если это заплесневевший или подгнивший продукт, откажитесь от покупки. В нем может образовываться токсин ботулин, который оказывает негативное воздействие на систему кроветворения, печень и почки. Если есть упаковка, убедитесь, что она целая и внутри нет конденсата.

Желательно употреблять фрукты отечественного происхождения, не прошедшие длительную перевозку. Долгое хранение отрицательно влияет на содержание витаминов в плодах, к тому же их часто дополнительно обрабатывают.

4. Выбираем качественные яйца

Не стоит приобретать яйца с загрязненной или поврежденной скорлупой. Храните яйца в холодильнике, это позволит избежать размножения патогенных микроорганизмов. Перед приготовлением яйца обязательно нужно тщательно помыть.

Держите яйца острым концом вниз, чтобы желток оставался в центре и не касался воздушного слоя, заполняющего тупой конец. В таком положении они лучше хранятся. Срок хранения диетических яиц (с индексом Д на скорлупе) – до 7 суток, столовых (с индексом С) – от 8 до 25 дней. Помните, что на штампе указывают дату сортировки, а не производства.

5. Растительное масло – на что ориентироваться

При покупке растительного масла внимательно изучите этикетку, узнайте про способ извлечения масла из растительного сырья: при прессовании (масло первого холодного отжима) максимально сохраняются полезные вещества, однако сроки его хранения невелики. При повторном прессовании жмыха полезных веществ становится меньше. Поэтому именно масло первого холодного отжима – самое полезное.

6. Как выбрать вкусный творог

Качество творога, вкус, цвет и запах напрямую зависят от технологии производства, массовой доли жира, использования различных пищевых наполнителей и добавок. У хорошего, качественного творога цвет всегда белый с кремовым оттенком, запах чуть кисловатый, консистенция мягкая, нежно-маслянистая и однородная. В нежирном твороге может выделяться сыворотка, но только в небольшом количестве.

Обратите внимание на то, как производитель назвал свой продукт: творог (в составе должно быть только молоко и сычужный фермент) или молокосодержащий продукт с заменителем жира, выработанный по технологии творога (в составе такого продукта помимо молока и свертывающего фермента будут находится жиры немолочного происхождения). Такой продукт стоит дешевле, и потребительские свойства его отличаются от свойств творога.

7. Как понять, что ягода спелая и сладкая

Обращайте внимание на интенсивность и равномерность окраски – цвет ягоды должен быть яркий и ровный. Например, красная клубника, скорее всего, будет кислой, если носик у нее чуть зеленый, а основание белое. Лучше покупать ягоды в контейнере из натуральных материалов (картона или щепы). Внутрь должен проникать воздух, например, через перфорацию на крышке.

Перед покупкой потрясите коробку. Ягоды должны свободно перемещаться внутри. Если вы ощущаете, что ягоды склеились, откажитесь от покупки – это признак того, что ягоды поразила плесень. После покупки ягоды лучше съесть как можно скорее, хранятся они всего пару дней. И не забывайте хорошо промывать ягоды перед едой.