На VK Fest в Москве раскуплены все билеты

Фото: Иван МАКЕЕВ

О солдауте в столице во время первого дня фестиваля объявил директор музыкальных и событийных проектов VK, сооснователь VK Fest Константин Сидорков. В эти выходные крупнейший open-air страны встречает десятки тысяч гостей в Парке Горького.

VK Fest 15 и 16 июля проводит в Москве финальную часть месячного тура фестиваля. Гости выкупили все билеты на событие. В программе — выступления более 60 артистов и музыкальных коллективов, шоу на синей дорожке, встречи с десятками блогеров, лекции, сотни активностей, мастер-классов и развлечений как для взрослых, так и для детей.

Гости синей дорожки VK Fest — Настя Ивлеева, Тимати, Алсу, JONY, Филипп Киркоров и ещё 70 знаменитостей. Звёзды и ведущие устраивают перформансы и исполняют свои треки в необычном формате. Хедлайнерами музыкальной программы VK Fest в Москве стали Баста и ANNA ASTI. Вместе с ними на Синей сцене выступают HammAli & Navai, MACAN, GAYAZOV$ BROTHER$, Ramil’, Артур Пирожков, ELMAN, Andro, Gafur, Люся Чеботина, Mary Gu, L’One, JONY, «Иванушки International» и другие артисты. На Белой сцене — десятки исполнителей и коллективов, в том числе Big Baby Tape, Markul, Boulevard Depo, INSTASAMKA, LOVV66,«тринадцать карат» и HELLA HILLZ. Среди музыкантов Фиолетовой сцены — КУОК, Zventa Sventana, Green Apelsin, «маяк», Наша Таня, XARISTA и Ocean Jet.

Участники блогерской сцены — Дмитрий Масленников, KARA KROSS, Милана Хаметова, Yan Dilan, Алексей Столяров, Валя Карнавал, Настя Ивлеева, Амина Tenderlybae, Катя Адушкина, участники шоу «Импровизация» и объединения КликКлак. На площадке Знания.Лектория представлено более 30 экспертов, среди которых писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, тренер по тайм-менеджменту Глеб Архангельский, телеведущий Анатолий Вассерман, создатель квантового блокчейна Алексей Фёдоров, дизайнер и блогер Артемий Лебедев.

Посетители VK Fest могут побывать в семи локациях фестиваля, где представлены сотни активностей. Любителей науки и IT ждёт зона «Технологии», желающих научиться новому — «Творчество», геймеров — «Видеоигры», а самых активных гостей — «Спорт». В зоне «Развлечения» можно весело провести время, «Косплей» помогает перенестись во вселенные любимых комиксов, кино, сериалов и игр, а «Семья» предлагает развлечения, мастер-классы и активности для самых маленьких гостей фестиваля. Достаточно скачать приложение VK Fest, чтобы программа и актуальная информация о фестивале всегда были под рукой. В нём также есть раздел с квестами — их можно пройти во время события и получить в подарок мерч.

В 2023 году VK Fest станет самым громким развлекательным событием лета длиной в целый месяц. Во Владивостоке, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Сириусе (Сочи) фестиваль уже собрал десятки тысяч зрителей. Трансляцию двухдневного праздника в столице можно посмотреть в официальном сообществе VK Fest.