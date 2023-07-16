Минобороны России уничтожило два ударных варианта ЗРК С-200 ВСУ

Кроме 730 наемников киевского режима наши воины ликвидировали пять украинских диверсионно-разведывательных групп
Фото: REUTERS
Минобороны России сообщает об очередных безуспешных попытках вооруженных формирований киевского режима наступления на Донецком и Краснолиманском направлениях.
Официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков сообщил на прошедшем брифинге потери ВСУ за сутки: на Донецком направлении в 15 атаках ВСУ потерли 270 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, на Краснолиманском в трех атаках до 100, на Южно-Донецком и Запорожском 260, на Купянском более 50, на Херсонском до 50.
Кроме 730 наемников киевского режима наши воины ликвидировали пять украинских диверсионно-разведывательных групп, два склада боеприпасов 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ и 126-й бригады территориальной обороны, три артиллерийские системы М777 производства США, а также десятки танков, бронемашин и самоходок.
За то же время оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нашей группировки нанесено поражение пункту управления 3-й штурмовой бригады ВСУ, 89 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124 районах.
Генерал-лейтенант отметил боевую работу подразделений противовоздушной обороны, что за сутки ликвидировали три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и две переоборудованные в ударный вариант для поражения наземных целей ракеты зенитного ракетного комплекса С-200, а еще 13 беспилотников врага.
БОЕВАЯ СВОДКА
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:
455 - самолетов.
242 - вертолета.
5028 - беспилотных летательных аппаратов.
426 - зенитных ракетных комплексов.
10721 - танк и других боевых бронированных машин.
1138 - боевых машин реактивных систем залпового огня.
5471 - орудие полевой артиллерии и миномет.
11698 - единиц специальной военной автомобильной техники.