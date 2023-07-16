Минобороны России уничтожило два ударных варианта ЗРК С-200 ВСУ

Кроме 730 наемников киевского режима наши воины ликвидировали пять украинских диверсионно-разведывательных групп Фото: REUTERS

Минобороны России сообщает об очередных безуспешных попытках вооруженных формирований киевского режима наступления на Донецком и Краснолиманском направлениях.

Официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков сообщил на прошедшем брифинге потери ВСУ за сутки: на Донецком направлении в 15 атаках ВСУ потерли 270 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, на Краснолиманском в трех атаках до 100, на Южно-Донецком и Запорожском 260, на Купянском более 50, на Херсонском до 50.

Кроме 730 наемников киевского режима наши воины ликвидировали пять украинских диверсионно-разведывательных групп, два склада боеприпасов 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ и 126-й бригады территориальной обороны, три артиллерийские системы М777 производства США, а также десятки танков, бронемашин и самоходок.

За то же время оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нашей группировки нанесено поражение пункту управления 3-й штурмовой бригады ВСУ, 89 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124 районах.

Генерал-лейтенант отметил боевую работу подразделений противовоздушной обороны, что за сутки ликвидировали три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и две переоборудованные в ударный вариант для поражения наземных целей ракеты зенитного ракетного комплекса С-200, а еще 13 беспилотников врага.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

455 - самолетов.

242 - вертолета.

5028 - беспилотных летательных аппаратов.

426 - зенитных ракетных комплексов.

10721 - танк и других боевых бронированных машин.

1138 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

5471 - орудие полевой артиллерии и миномет.

11698 - единиц специальной военной автомобильной техники.